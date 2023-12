Delegados del Gobierno respondieron comunicado de Antonio García en que pide dinero para suspender los secuestros: “No se trata de financiar la guerra”

Iván Cepeda y Vera Grabe en la clausura del quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN - crédito Comisionado de Paz

Los delegados de paz del Gobierno nacional rechazaron la interpretación de los acuerdos alcanzados con la delegación del ELN en el quinto ciclo por parte del comandante de la guerrillera. Señalaron que quedó acordada la suspensión de los secuestros extorsivos y que la financiación no es para los alzados en armas.

Para los delegados del Gobierno nacional en la mesa de diálogos con la guerrilla, se trata de un problema de interpretación por parte del comandante del ELN sobre lo pactado en el último ciclo. Por eso se remiten a los documentos firmados por ambas partes para afirmar que lo dicho por García no es cierto.

“Nosotros no vamos a entrar a polemizar con García sobre un asunto que está claro y está firmado”, señaló el senador Iván Cepeda, miembro de la delegación gubernamental al diario El Tiempo. Además aseguró que los acuerdos los conoce la comunidad internacional.

Antonio García, comandante del Ejército de Liberación Nacional, aseguró que la suspensión de secuestros depende de la financiación - crédito AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo

Cepeda señaló que la delegación espera que las palabras de García no alteren el desarrollo de los diálogos y provoquen volver a discutir los acuerdos alcanzados en el último ciclo. “Nosotros esperamos el próximo encuentro para avanzar, no para retroceder”, señaló el senador.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, también se refirió a la polémica que desató el comandante del ELN respecto a que la suspensión de las ‘retenciones con fines económicos’, mejor definidos como secuestros extorsivos, depende de la financiación de la guerrilla y el proceso de paz.

“El acuerdo de suspensión o terminación de los secuestros está escrito, fue convenido por las partes y por supuesto que no está supeditado a lo que propuso en esa declaración, que yo creo que es desafortunada, del señor García”, afirmó Osuna a W Radio.

De acuerdo con el ministro de Justicia, mientras los diálogos conduzcan a la paz y al tránsito hacia la legalidad de la guerrilla, habría que definir mecanismos de incorporación. “Pero no se trata de financiar la guerra ni mucho menos que haya que pagar para que suspendan los secuestros, eso no es lo que se convino”, afirmó el ministro.

Osuna señaló que no es deseable continuar las conversaciones de paz mientras se mantengan los secuestros, por lo que señaló que el ELN debe liberar a todas las personas que se encuentran en cautiverio en su poder. “Si no, esto no nos conduce a nada bueno”, puntualizó.

José Félix Lafaurie, delegado del Gobierno en la mesa de diálogos con el ELN, también se pronunció respecto de las palabras de García. “Yo creo que él (A. García) debería de leer con mucho detenimiento los acuerdos. El financiamiento es para asuntos que tengan que ver con la paz y las mejoras son para trasformar los territorios que se intervenga por parte del proceso”, señaló a través de su cuenta de X.

El líder ganadero reiteró que el comandante de la guerrilla no hace parte de la mesa de diálogos, por lo instó a ser consecuente con la exigencia que el mismo García ha hecho al Gobierno para que todo se tramite a través de los mecanismos de negociación dispuestos por las partes.

José Félix Lafaurie contra Antonio García por exigir financiación para el fin de los secuestros - crédito X

Además, le envió un mensaje respecto a su papel en las conversaciones. “Si continúa empeñándose en generar ruidos en vez de generar unos espacios de respaldo y de comprensión al proceso, lo que hace es que destruye el tejido de opinión y los avances que se van construyendo con el tiempo”, sostuvo Lafaurie, citado por Semana.

Las partes deberán definir los acuerdos alcanzados para el 30 de enero, cuando se espera prorrogar el cese al fuego bilateral por otros seis meses e incluir en los protocolos la prohibición expresa del secuestro como una violación al pacto.