Comisión de Disciplina Judicial declaró que Nicolás Petro no es víctima, sino denunciante de Mario Burgos: continúa el enfrentamiento en los estrados

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro denunció al fiscal Mario Burgos por “la filtración de manera ilegal y deshonesta de mi interrogatorio” - crédito Jesús Avilés/Infobae

Para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Nicolás Petro Burgos no es una víctima en el proceso que se adelanta contra el fiscal Mario Burgos por la presunta filtración de material reservado de los interrogatorios del hijo mayor del presidente Gustavo Petro a la prensa, sino el denunciante, o quejoso. Esta decisión afectaría la actuación del exdiputado de Atlántico en el proceso contra el fiscal que lo investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.

De acuerdo con información de Cambio, fuentes cercanas al proceso advirtieron que como quejoso —denunciante— tendrá derecho a aportar pruebas en contra del fiscal Burgos y a recurrir si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial falla a favor de su investigador.

También se supo que Petro Burgos le entregará poder a un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia para que lo represente en el proceso ante el fiscal Burgos. En el expediente contra el funcionario, según anunció la presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Magda Victoria Acosta, a inicios de noviembre de 2023, también quedaron consignadas las quejas del presidente Gustavo Petro contra el fiscal que investiga a su hijo mayor.

Hay que recordar que el 4 de diciembre, cuando Petro Burgos asistió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y advirtió que acudirá a todas las instancias, nacionales e internacionales, para denunciar la violación de las garantías procesales en las que ha asegurado incurrió el fiscal Burgos. Antes de entrar a la diligencia dijo que iba a exponer todos los “abusos y arbitrariedades de un patrón sistemático de conducta del fiscal Mario Andrés Burgos”.

“Mi defensa hará uso de todos los recursos nacionales e internacionales que permita la ley para demostrar que todo lo actuado es ilegal por violación de mis garantías judiciales y obedece a un esquema sistemático y dañino del fiscal que me acusa”

El fiscal Mario Burgos calificó de "mala fe" la petición de la defensa de Nicolás Petro para apelar la competencia del juez de Barranquilla - crédito Fiscalía General de la Nación

También insistió en que fue el fiscal Burgos el que filtró las grabaciones de su interrogatorio a la prensa y señaló que el ente acusador y Burgos han sido desleales en el proceso en su contra:

“El fiscal y la Fiscalía no han sido leales con mi derecho a la defensa que en buena hora ha protegido la Corte Suprema a resolver el debate jurídico sobre competencia territorial, advirtiendo que mis abogados defensores no pueden ser amenazados con sanciones por la Fiscalía cuando cumplen su trabajo profesional”

Las pruebas que presentó la defensa de Nicolás Petro

Su abogado, Diego Henao, a la salida de la diligencia en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, aseguró a los medios de comunicación que presentó varias pruebas, unas sobre la captura del hijo mayor del presidente Petro y otras sobre las audiencias de legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento, para demostrar hubo irregularidades durante todo el proceso.

Además, reparó en que el interrogatorio a su cliente, cuando negociaba una matriz de colaboración con la justicia, se dio bajo presiones y que lo tenían detenido en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, en una condición “precaria” y “bien difícil”.

Aun así, no cerró la puerta a analizar un eventual principio de oportunidad que les presente la Fiscalía y advirtió que lo más probable es que no lo suscribieran: “Yo no lo he contemplado, no hay tal ofrecimiento, esperemos a ver qué pasa”.

Por ahora lo que sigue en el proceso contra Nicolás Petro Burgos es la audiencia de acusación, que será el 11 y 12 de enero de 2024, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, que, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia el 29 de noviembre, será el encargado de continuar con el proceso.