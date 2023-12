“Afecta el bolsillo de los contribuyentes”: procuradora Margarita Cabello sobre decreto de reforma catastral del Gobierno Petro

La procuradora General, Margarita Cabello, criticó el borrador del decreto del Gobierno que establece los incrementos en el avalúo catastral para enero de 2024 - crédito Camila Díaz/Colprensa

Durante una rueda de prensa el miércoles 27 de diciembre, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, lanzó una serie de críticas contra los incrementos previstos para enero de 2024 en relación con el avalúo catastral en el Gobierno de Gustavo Petro.

Este avalúo se refiere al informe que resulta útil al Gobierno para la liquidación de impuestos, específicamente para establecer el monto del impuesto predial a cobrar en el año. Dicho avalúo considera la ubicación del inmueble, así como los metros cuadrados de construcción y terreno.

Al respecto, la procuradora recalcó que no se deben realizar los incrementos en esta materia, porque se deben hacer los estudios necesarios para realizar el ajuste, pues el avalúo catastral está desactualizado, así que se establecería un incremento sobre predios que no se sabe “cómo están”.

“El avalúo catastral sobre los predios del país, sean rurales u urbanos, no se ha aumentado como debe hacerse por disposición legal año tras año, porque el Estado ha sido ineficiente, los municipios han sido ineficientes, y no pueden ahora cargarle a los ciudadanos el pago de un impuesto predial alto con fundamento de un incremento al avalúo catastral automático sobre predios que no sabemos hoy cómo están”, indicó Cabello en rueda de prensa.

Para Cabello, dicho incremento afectaría significativamente el bolsillo de los contribuyentes y que el decreto del Gobierno Petro para establecer los incrementos, hace parte de una “visión fiscalista por recoger dineros”.

“Pretender aumentar más de lo debido ese valor del impuesto predial, me parece que afecta el bolsillo de los contribuyentes. Por otro lado, Incrementar por decreto el avalúo catastral sin tener en cuenta cómo están los predios en el país en este momento, no tiene más que una visión totalmente fiscalista y de recuperación y de recoger dineros, es decir, una especie de petición tributaria fuera de la reforma tributaria que ya se hizo (sic)”

Por último, la procuradora trajo a colación que en uno de los puntos del acuerdo de Paz de 2016 con las extintas Farc se acordó el registro catastral con un enfoque multipropósito, siendo la medida del actual Gobierno un “retroceso”.

“El acuerdo de paz señaló en uno de sus puntos que había que reorganizar la catástrofe y convertirlo en un catastro multipropósito no fiscalista para efectos de ayudar al avance en la producción en los campos y el avance en la implementación de los predios con una visión ya distinta”

Lo que dice el decreto de incrementos en el avalúo catastral

El Gobierno nacional ya tiene el borrador del decreto que fijaría los valores relacionados con el avalúo catastral, que comenzará a regir a partir del primero de enero de 2024.

El documento, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y revelado por RCN Radio, indica que aquellos predios no formados y no actualizados en 2023, se verán obligados a asumir un ajuste del 4,51%. Mientras que los predios rurales dedicados a actividades económicas agropecuarias o relacionadas, que no hayan sido actualizados durante el 2023, tendrían un incremento del 2,55%.

La medida impactará a casi todo el territorio colombiano, a excepción de Bogotá, donde dichos ajustes estarán sujetos al previo concepto del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) de la Secretaría Distrital de Planeación, ajustándose anualmente conforme a los índices de valoración inmobiliaria urbana y rural.

El incremento del avalúo catastral para 2024 tendría una excepción en Bogotá, debido a que dichos ajustes estarán sujetos al previo concepto del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) de la Secretaría Distrital de Planeación - crédito @CamiloPrietoVal

De otro lado, los incrementos fueron calculados gracias a los datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Índice de Valoración Predial que corresponde al 4,51% para 2023; de igual manera se tuvo en cuenta las decisiones del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).