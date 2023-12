El millonario regalo que le dieron a Maluma en Navidad

El cantante fue sorprendido con un regalo de Navidad millonario - crédito Infobae/ Jesús Avíles

Maluma ha reafirmado el cariño de sus seguidores con la llegada de París, la bebé que viene en camino producto de su relación con Susana Gómez. A través de sus redes sociales, el paisa ha compartido cómo vive la llegada de su primogénita, con fotografías presumiendo la pancita de la arquitecta.

Asimismo, el paisa intérprete de éxitos como Cuatro babys, Felices los 4 y Coco loco, también dejó ver cómo fue el festejo de Navidad. El cantante recorrió la ciudad de Medellín, en chiva, demostrando una vez más el amor que siente por la ciudad y la impresionante celebración que tuvo en las festividades de fin de año.

Así disfrutó Maluma de su paseo en chiva por la ciudad de Medellín - crédito @Maluma/Instagram

Recientemente, el paisa presumió en su cuenta de Instagram donde acumula más de 63 millones de seguidores, el regalo que recibió de su familia. Se trata de un reloj de la casa Rolex de más de 200 millones de pesos, en oro y con pantalla en azul marino, que se robó las miradas de sus fanáticos.

Cabe destacar que es uno de los accesorios de mayor costo que tiene la firma de relojería, de referencia Rolex’s Day- Date Oyster, 36 mm, oro Everose y diamantes. El paisa quedó con la boca abierta y su novia también se llevó una referencia similar en versión femenina, algo que no pasó desapercibido por sus seguidores.

El precio original del artículo de lujo que recibió Maluma en su celebración de Navidad reposa en el sitio web de la marca tiene un costo de 73.300 dólares, lo que vendría siendo 286′386.000 millones de pesos.

Maluma recibió regalo de más de 200 millones de pesos- crédito @maluma/Instagram

Los comentarios de los seguidores del paisa no tardaron en aparecer, pues, aunque el paisa recalcó que “la familia lo es todo”, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con sus afirmaciones y dejaron algunas críticas al respecto.

Algunos de los más destacados son: “La familia lo es todo, exclamó el man que tiene un Rolex en sus manos”; “muy sorprendido con los regalos y ya debe tener varios iguales”; “te mereces todo lo bonito junto a tu familia; que grande”; “que felicidad verte tan feliz, tan pleno y tan completo”, entre otros.

El mensaje que dejó a sus seguidores

Para Maluma, en este momento, lo más importante es la familia que está construyendo, y por esta razón, no tiene ningún inconveniente en compartir su felicidad con millones de seguidores. En una reciente publicación en redes sociales, el cantante colombiano dio a conocer algunos de los momentos que vivió con Susana Gómez en los últimos días y hasta se cuestionó, “¿Qué hice para merecer tanto? 💘😭?”.

En las fotos que compartió el Pretty boy-dirty boy, como también se le conoce, se le puede ver junto a su pareja y sus mascotas disfrutando de un día de playa. Como es habitual, la barriguita de Susana Gómez se llevó la toda la atención,ya que Maluma está ansioso por conocer a París. Incluso, en una de sus historias, respondió a su propia pregunta: “Aún no lo sé, ¡pero gracias!”.

La llegada de París también tiene muy animados a los fanáticos de Maluma que comparten su felicidad y destacan esta nueva faceta. “Yo, la más feliz, qué bonitosssss no puedo creer que mi amor platónico desde niña ya vaya a ser papá”; “Eres el ser humano con el corazón más inmenso y puro!!!! Te amo”; “Te mereces todo eso y tu novia está cada vez hermosa, todos esperamos la llegada de tu bebita”; “Antes la novia no aparecía en sus redes y ahora todo el tiempo. Me alegra que Juancho este feliz”; “esta es la mejor versión en la que te he visto”, entre muchos otros comentarios.