Regalo de Río despierta la envidia de J Balvin: “La mamá le da mejores regalos que a mí”

El cantante colombiano compartió con sus seguidores cómo vivió la Navidad con su familia - crédito @Jbalvin/Instagram

Navidad es un momento en el que las familias se reúnen para compartir tiempo juntos, expresar gratitud, celebrar y, a menudo, intercambiar regalos. En esta ocasión, el cantante J Balvin compartió con sus millones de seguidores cómo pasó la Nochebuena y reveló algunos de los regalos que recibió su hijo pequeño, Río.

Te puede interesar: Las Jordan de J Balvin recibieron un importante reconocimiento: la mejor colaboración en zapatillas en el 2023

El cantante paisa aún conserva muy arraigadas sus raíces colombianas, por lo que disfruta pasar estas fechas especiales con sus seres queridos y personas más cercanas, eso sí con mucha comida, música y bebidas. José, nombre de pila del reguetonero, dio a conocer en detalles cómo celebró las festividades en compañía de su pareja, Valentina Ferrer, su hijo Río, algunos familiares y amigos que los visitaron.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: J Balvin está mal del “amigos”: estos son algunos de sus colegas que le han tirado en sus canciones

En varias publicaciones en Instagram, J Balvin brindó a sus seguidores la oportunidad de conocer de cerca cómo vivió la Navidad. Algo que llamó la atención fue el hecho de que uno de los regalos que recibió su hijo despertó su envidia, llegando al punto de bromear sobre cómo su pareja, Valentina Ferrer, le daba mejores regalos a Río que a él. Este divertido momento se volvió viral en las redes sociales.

El cantante colombiano compartió con sus seguidores cómo vivió la Navidad en su casa y en compañía de su familia - crédito @JBalvin/Instagram

Se trata de un set de figuras de los personajes del videojuego, Mario Bros, los cuales venían en una sola caja. Al ver esto, J Balvin de inmediato mencionó: “Uy, Río. Esos son los regalos que a mí me dan envidia, yo lo quiero pa’ mí. Esa mamá le da mejores regalos al niño que a mí, dame eso, yo lo quiero”.

Te puede interesar: J Balvin puso a prueba sus nervios en video a lo “Rápido y Furioso”

Luego de que abrieran el regalo, varios de los niños que se encontraban allí buscaron quedarse con alguno de los personajes que venía en el set y J Balvin, con mucho esfuerzo, trató de por quedarse con Mario Bros. “¿Dónde está mi Mario Bros, yo quiero ese pa’ mí. ¡Niños maduren!”. En otra publicación el cantante mostró que salió victorioso y que había logrado quedarse con el personaje principal.

El cantante colombiano mostró que finalmente pudo quedarse con el Mario Bros - crédito @Jbalvin/Instagram

En otro video que compartió el cantante colombiano, se puede ver la llegada de Papá Noel a su casa, quien además llegó con muchos regalos para todos los presentes; sin embargo, al único que no complació fue a J Balvin, quien incluso le llegó a reclamar. “¿Y mi camioneta?, Papá Noel, yo pedí una camioneta”, mencionó el paisa entre risas.

J Balvin deja atrás todo lo malo

En su regreso a la vida mediática, J Balvin se ha encargado de compartir un único mensaje y es el que en estos momentos no permitirá que nada ni nadie le baje la “buena vibra”, por lo que resta importancia a diferentes situaciones como las menciones de colegas en sus canciones o a las críticas de algunas personas. Por ahora el paisa quiere dedicarle toda su energía a su próximo gran proyecto musical.

“Les prometo que lo que viene va a estar brutal. Me he tomado mi tiempo, le he dedicado tiempo a mi familia, para mi hijo, fue mi decisión, pero ahora la decisión es estar, no digamos que de regreso, pero darles mucho más de este descanso, pero demasiada música”, aseguró el cantante colombiano hace un tiempo en sus redes sociales.

Fue por esta razón que el paisa también agradeció a los fanáticos que se mantuvieron junto a él luego de algunas polémicas que surgieron por las tiraeras de algunos cantantes en su contra. “Gracias a todos los que se mantuvieron reales, a los que no se fueron cuando llegó la tormenta por las que pasé con tantos cuentos y tantas vainas con esto de tiraeras y toda esta vuelta que no es lo mío”.