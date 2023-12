Los mejores memes de Mane Díaz celebrando Navidad en Inglaterra: “Tráigalo de nuevo a mamar ron con sus amigos en un andén”

El papá del jugador del Liverpool de Inglaterra se convirtió en el centro de los memes de Navidad - crédito Redes sociales/X

La familia Díaz celebró Navidad en Inglaterra después de un año complicado en el que Luis Manuel Díaz, conocido como Mane Díaz, fue retenido en contra de su voluntad por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El secuestro de Mane Díaz ganó notoriedad sobre otros casos por estar relacionado con el jugador de fútbol Luis Díaz, delantero del Liverpool en Inglaterra, lo que provocó que grandes personalidades del deporte más popular del mundo condenaran lo sucedido.

El 9 de noviembre de 2023 Mane Díaz fue dejado en libertad por sus captores, luego de varios días de mantener al país en vilo, por lo que desde la familia del delantero colombiano decidieron que sería mejor salir del país, por lo que el Liverpool prestó el avión del club para transportar a los integrantes del núcleo familiar.

Pero, luego de que todo el complejo momento se resolvió, las redes sociales hicieron públicas las parrandas de Mane Díaz, por lo que se conocieron varios videos y fotografías de las fiestas a las que asistía el papá del jugador del Liverpool o de las reuniones con amigos en Barrancas, La Guajira.

Ese amor por la fiesta hizo que los usuarios en plataformas se dieran gusto compartiendo memes sobre la triste Navidad que debió haber pasado Mane Díaz en Inglaterra, aunque no se puede negar que en la fotografía familiar el papá de los Díaz no sale con una cara muy alegre.

Por eso, Infobae Colombia recopiló los mejores memes sobre la Navidad de Luis Manuel Díaz con su familia en Inglaterra donde no pudo disfrutar de parrandas hasta el amanecer, no lo dejaron sacar el equipo a la calle y no amaneció con sus amigos emparrandado en un andén.

Luego de una noche en la que se compartió en familia, los colombianos amanecieron con cientos de memes sobre Mane Díaz, por lo que la usuaria @stefa1712 acertó al afirmar que cada meme del papá del jugador de fútbol es mejor que el anterior, pues no faltan las risas por la creatividad de los usuarios de internet.

La calidad de los memes de Mane Díaz en Navidad superaron las expectativas

Una de las ventajas de que Mane Díaz haya celebrado la festividad en tierras inglesas es que amaneció sin guayabo, algo que también les pasó a varios usuarios de Internet que no se enfiestaron y no tomaron de más.

Una madrugada tranquila para Mane Díaz

La cara del papá de la familia Díaz en la foto evidencia que no estaba muy feliz, aunque no se conocen las razones, los usuarios de redes sociales creen que era porque estaba sobrio y no celebrando con sus amigos en Barrancas.

Mane Díaz no tuvo la mejor cara al celebrar Navidad

El clamor de los usuarios de redes sociales es que Mane Díaz pueda volver a sonreír, por lo que pidieron que lo devuelvan a Barrancas con sus amigos donde pueda “mamar” ron tranquilo y tener sus parrandas a ritmo de vallenato.

¿Mane Díaz habría preferido estar "mamando" en un andén?

Con el paso de las horas Mane Díaz se convirtió en la cara de varias imágenes en Internet en la que compararon su rostro al estar feliz tomando y al estar con su familia, por lo que aseguraron que no es el mismo sin tomar en una tienda con unos desconocidos.

Las fiestas dejan grandes desconocidos como amigos

Hasta el famoso Grinch salió en los memes de Mane Díaz, pues la usuaria @naatamc aseguró que el papá del delantero colombiano fácilmente pudo haber odiado la festividad sin sus amigos, parranda y su ron.

Hasta el famoso Grinch salió en los memes de Mane Díaz

Una imagen que dejó ver la felicidad de Luis Díaz al volver a tener a su papá sano y salvo devuelta a la libertad fue registrada en el encuentro de la familia en Inglaterra, pero esa misma fotografía sirvió para que los usuarios de las redes sociales hicieran de las suyas al asegurar que Mane Díaz estaba triste por no poder sacar su bafle al andén y armar su fiesta.

La tristeza de Mane Díaz

Parrandear en el andén es una de las costumbres colombianas, por lo que se comparte en redes sociales muy frecuentemente, pues puede que Mane Díaz haya visto los estados de sus amigos en Barrancas y haya añorado esas épocas en las que podía salir sin problema.