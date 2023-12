Esta fue la imperdible reacción de Tatán Mejía al ver que recibió el mismo regalo de Navidad que su mamá

El piloto recibió un regalo inesperado de Navidad - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Durante las festividades de diciembre, muchas familias se reúnen para compartir tiempo juntas, disfrutar de cenas y realizar intercambios de regalos. Este fue el caso de Tatán Mejía y Maleja Restrepo decidieron pasar algunos días con sus seres queridos en una finca. Sin embargo, vivieron una situación inesperada cuando se llevó a cabo el intercambio de regalos de Navidad y esto desató la risa de muchos usuarios en las redes sociales.

La reconocida pareja conformada por el piloto de motocross y la presentadora se ha convertido en una de las favoritas de los colombianos. Esto se debe a que suelen compartir muchos de los divertidos momentos que viven en sus redes sociales con sus millones de seguidores. Por esta razón, Maleja Restrepo no iba a dejar pasar la oportunidad de compartir muchas de estas situaciones durante este tiempo en familia, sin saber lo que estaba a punto de suceder.

Después de un día cargado de emociones, juegos, actividades y mucha comida, llegó el momento de intercambiar los regalos. Maleja quiso sorprender a Tatán Mejía con un gran obsequio, por lo que decidió darle una licuadora profesional. Sin embargo, la reacción del piloto no fue la esperada, sobre todo al darse cuenta de que ese fue el mismo presente que recibió su mamá.

“Bueno, qué gran regalo para la suegra, la licuadora, ¿quédaste feliz?”, le preguntó Maleja a su suegra, que respondió: “Yo, matada”. Fue en ese momento cuando Tatán, con una cara de aburrimiento, le reclamó a su pareja por darle también una licuadora de Navidad. “Quién, con dos dedos de frente dice: ‘le voy a regalar una licuadora a mi marido y va a quedar feliz, le va a encantar’”.

Este fue el obsequio inesperado que recibió Tatán Mejía de Navidad - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Tatán Mejía explicó, “no vayan a criticar y a empezar a decir ‘ay, desagradecido’, es solo un chiste. Pero me levanto temprano en la mañana, yo feliz, esperando regalos y yo abro y veo la caja de la licuadora y digo ‘eh, que habrá guardado Maleja acá adentro’ y me dice, ‘no, es una licuadora’... Ahhh, ni la he abierto (...) como será que me nació por dentro decirle, qué buen regalo el que te diste”.

Maleja, en otra historia de Instagram, mostró a su suegra y a Tatán Mejía con sus licuadoras y comentó: “Llega un momento donde la mamá de uno recibe el mismo regalo”, Tatán, de inmediato le contestó “¿cómo me vas a dar el mismo regalo que a mi mamá?, parece que no me conocieras, llevamos 14 años viviendo juntos, ¿cómo putas me vas a regalar una licuadora mi amor?, yo no sabía qué hacer”.

Entre risas, el piloto de motocross le dijo a su pareja: “Amor, de verdad me entró una desilusión interna. Dije yo ‘vamos a repartir regalos esta mañana, mi regalo, una licuadora”.

“Llega un momento donde la mamá de uno recibe el mismo regalo” - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Incluso Maleja bromeó con lo que dijo Tatán Mejía sobre el hecho de que ella se había dado regalo para ella misma con esa licuadora y publicó una fotografía en la que se ve al piloto, con una cara muy seria, posando junto a su madre y los dos sosteniendo la licuadora. La presentadora y actriz comentó junto a la imagen: “El regalo que me dí”.

Muchos seguidores de Maleja Restrepo no pudieron aguantar la risa y comentaron: " una desilusión interna jajajajajajaj lo dice desde el alma”; “Jajajajaja la foto al final”; “jajajaja qué risa”; “Uy la cara de Tatán en la foto es espectacular ajjajajaja la desilución del regalo es muy real”; jajaja maleja es la mejor”; “es cara de decepción de tatan en la foto”; “era la promoción del mes literal”, entre muchos otros.