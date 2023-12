Paola Jara baila una canción de Feid junto a Jessi Uribe y algunos usuarios no la perdonaron: “Cocina mejor”

La reconocida cantante de música popular recibió críticas por la forma en la que baila - crédito @paolajarapj/Instagram

Ser figura pública conlleva una enorme presión y Paola Jara está familiarizada con eso. En múltiples ocasiones ha recibido comentarios negativos debido a situaciones cotidianas que comparte en sus redes sociales y hace poco, un video en el que se la ve bailando junto a Jessi Uribe una canción de Feid generó numerosos comentarios, muchos eran de apoyo y amor por parte de sus seguidores; sin embargo, hubo otros en tono de críticas por su forma de bailar.

La pareja formada por los dos artistas de música popular se ha convertido en una de las más queridas por los colombianos, quienes siguen de cerca muchos de los momentos que viven y comparten en sus redes sociales. Ellos, como es habitual, muestran abiertamente su amor ya sea durante un viaje, en el escenario o en su hogar y lo comparten con sus seguidores.

En uno de los frecuentes videos que suelen compartir en sus redes sociales, se muestra a Jessi Uribe sorprendiendo a Paola Jara por la espalda y ambos comenzaron a bailar de manera sensual al ritmo de la canción Bubalu de Feid. A pesar de que el video refleja el amor entre la pareja, algunas personas criticaron la forma en que la cantante bailó.

La reconocida cantante de música popular ha tenido que soportar todo tipo de comentarios en sus redes sociales, aunque, no les presta atención - crédito @larevistavea/Instagram

Algunos usuarios comentaron: “Baila más Amparo Grisales”; “ahora si opino... donde está la sensualidad que no la vi en ninguno”; “No se coordinan ni para bailar”; “Jajajajja disque derrochan sensualidad se ve que no saben que es eso”; “Cocina mejor de lo que baila”; entre muchos otros. Sin embargo, también hubo quienes destacaron su amor. “Qué bella pareja bendiciones que dure siempre ese amor”; “Amo verlos juntos”; “Hay mucho envidioso, ustedes disfruten de su amor”.

Incluso en una de sus publicaciones, la cantante colombiana, envió un mensaje a muchos de esos que suelen criticarla en las redes sociales. “Con cariño pa’ tod@s Los envidios@s y malas vibras. #leduele Que se te multiplique todo lo que me deseas! Que digo multiplique que se te triplique”.

Paola Jara reveló quién gana más: ¿Ella o Jessi?

El año 2023 resultó crucial para la pareja, ya que lograron alcanzar varios de los objetivos y metas que se habían propuesto, tanto a nivel individual como en su relación. A pesar de las inquietudes que existen sobre su vínculo, la cantante reveló recientemente algunos detalles que eran desconocidos hasta el momento.

La cantante de música popular sorprendió a su pareja - crédito @paolajarapj/Instagram

La reconocida cantante fue una de las invitadas en el programa Desnúdate con Eva, que se transmite en el canal de YouTube de Eva Rey. En esta ocasión, la presencia de una audiencia añadió un poco más de presión a ambas mujeres; sin embargo, esto no impidió que abordaran una variedad de temas.

Paola Jara comentó que pese a las dificultades que pueden presentar por temas de tiempo debido a que tanto ella, como Jessi suelen tener una agenda muy apretada, suelen buscar espacios para no pasar mucho tiempo sin verse. “Tratamos como sea de coincidir. Si yo estoy un poco desocupada trato de acomodarme a su agenda, viajo y lo acompaño, o viceversa. Pero tratamos de no pasar tanto tiempo sin vernos”.

Eva le preguntó a Paola Jara sobre quien de los dos ganaba más dinero si ella o su pareja, Jessi Uribe, incluso le mencionó si usaban tarjetas separadas y la cantante de música popular, entre risas, respondió: “No le he hecho cuentas. […] No tengo ni idea (de cuánto tiene en su cuenta bancaria). Yo creo que él porque está haciendo muchas giras internacionales, entonces pues está ganando más en dólares, pero no me puedo quejar”, afirmó.