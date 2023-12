Jessica Cediel conmovió las redes sociales al revelar conversación con su padre: “Es un anhelo que tengo”

La presentadora reveló que le pidió a Dios poder tener a su padre con vida para que vea a sus nietos - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Desde hace varios días, el nombre de Jessica Cediel ha estado en tendencia debido a la confesión que hizo recientemente sobre la salud de su padre. De acuerdo con un video que publicó en sus redes sociales, el señor Hernán Cediel permanece internado en el hospital por un quebranto de salud que presentó.

Con su rostro envuelto en lágrimas, la presentadora reveló la difícil situación familiar y agradeció el apoyo recibido de parte de los internautas que han preguntado por el estado de salud de su progenitor. La noticia, que ha impactado a numerosos fanáticos, evidencia la complicada batalla que enfrenta Cediel, lo que ha mantenido preocupada a la bogotana y modelo.

La comunicadora recordada por su participación en programas como La descarga, Muy buenos días y Nuestra semana, nuestra tele, no reveló mucho sobre la condición en salud que afecta a su padre. Sin embargo, días más tarde reveló una conversación que sostuvo con su padre, sobre el deseo de convertirse en madre y el motivo por el que no ha tenido un primogénito.

“Solo le pido al señor que me dé tiempo para eso”, fueron las primeras palabras que entregó la bogotana en la publicación. Agregó: “El tiempo es lo único que uno no compra […] Mi papá me preguntaba ayer que si quería tener hijos y esto es de anhelos, obviamente le dije que sí”.

Jessica Cediel conmovió a sus seguidores con la publicación de una conversación con su padre que está hospitalizado - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Jessica Cediel que se ha caracterizado por mantener una conexión cercana con su audiencia, lo que ha incrementado el interés y la preocupación por la situación de su familia. Fue en ese momento en el que dijo que todavía no había tenido hijos, porque se estaba guardando para encontrar el hombre con quien tome la decisión de traer su primer hijo.

“Yo le decía: Papi tú vas a conocer a mis hijos […] Yo le decía a Dios: Señor, dame tiempo para que mis hijos puedan conocer a su abuelo y a su abuela también. No sé si para alguien sea estúpido, pero para mí no. Es un anhelo que tengo de vida, de que mis papás sigan con vida […] Eso simplemente lo sabe Dios”, concluyó Cediel en sus historias.

El pronunciamiento de Jessica Cediel sobre la salud de Hernán Cediel ha capturado la atención de la prensa y seguidores, quienes han extendido muestras de apoyo a través de diversas plataformas digitales.

La modelo y presentadora estalló en llanto al pedirle a Dios que le permita a su padre poder conocer a sus nietos - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Algunos de los comentarios más destacados que reposan en la publicación son: “Hoy en día la mayoría de hombres queremos seguir siendo jóvenes y no tomar la madurez que lleva un matrimonio y formar una familia”; “yo veo cosas muy bonitas en ella, solamente no le ha llegado el tiempo de tener un bebé”; “necesita ayuda, no para mal, debe tener trabas por si niñez”; “pobrecita, yo la entiendo, se ve que ama demasiado a sus padres”, entre otros.

La carrera de Jessica Cediel ha estado marcada por diversos logros profesionales y una notable presencia en el entretenimiento latinoamericano. Sin embargo, este momento comparte una faceta más personal y humana de la celebridad, demostrando que, pese a la fama, las figuras públicas no están exentas de experiencias dolorosas y desafíos personales. La convergencia entre la vida pública y privada de las celebridades sigue siendo un tema de gran interés para los seguidores y medios de comunicación.