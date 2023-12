Melissa Martínez habló de las causas de su salida de importante canal de televisión: “Yo quería trabajar más”

Melissa Martinez permaneció en RCN hasta 2018, cuando confirmó su vinculación a Fox Sports - crédito @melissamartineza/Instagram

La trayectoria de Melissa Martínez ha evolucionado desde sus inicios en la Futbolmanía del Canal RCN en 2006. A la par que iba haciendo sus primeras labores haciendo reportería en los partidos del fútbol colombiano, la barranquillera fue adquiriendo experiencia y peso dentro del canal. Pero a pesar de convertirse en uno de los rostros visibles de la sección deportiva, la comunicadora sorprendió a los televidentes al anunciar su salida en 2018 para iniciar una nueva etapa en Fox Sports (más tarde ESPN).

Aunque en su momento Melissa no dudó en agradecer su paso por RCN y por haber compartido con compañeros de set y jefes que la orientaron en esos primeros años y le permitieron participar de proyectos tan ambiciosos como Expedición Brasil 2014, realizado previo al mundial de ese año en el que la selección Colombia llegó hasta los cuartos de final, hasta ahora se desconocían las causas que propiciaron su salida de allí.

Esa interrogante la despejó la propia Melissa durante su paso por el pódcast Vos Podés de Tatiana Franco. La charla duró una hora y en ella se abordaron temas de su vida personal (especialmente su sonada ruptura con el futbolista uruguayo Matias Mier) y sobre todo, de su trayectoria profesional. Habló de sus inicios como periodista en RCN y su crecimiento profesional en un mundo donde predominaban los hombres.

Melissa reconoció que si bien hizo amistades durante su estancia en el canal, destacando especialmente a Carolina Soto, Ana Karina Soto o Laura Tobón; no negó que las fricciones profesionales estuvieron ahí:

“Cuando te dan esa posibilidad, siempre hay alguien que viene haciendo el camino que viene delante o detrás de ti, y eso al llegar al set e ir ocupando lugares e ir asistiendo a eventos importantes, te hace ganarte un par de, no diría que enemigos, pero sí de gente que no se siente tan chevere con tu presencia”

Eso dio pie a que Melissa hablara de su salida de RCN y señaló un momento clave, cuando el canal no la tomó en cuenta para hacer el cubrimiento de los Juegos Olímpicos de 2016, celebrados en Río de Janeiro, señalándolo como “el único sueño que no he cumplido” en su carrera profesional. Incluso apuntó que fue una de las grandes decepciones de su carrera, porque no pudo ser testigo presencial de uno de los más grandes momentos del deporte colombiano en vivo y en directo:

“Despues de haber viajado por el mundo viviendo lo que cualquier fanático del deporte hubiese querido hacer, pero yo en mi condición de periodista y de personaje reconocido (...) yo creo que la gran frustración y lo que no pude hacer fue ver saltar a Caterine Ibargüen, que es una de las mujeres que yo adoro. Y yo no fui a esos Juegos Olímpicos porque sencillamente no estuve en la designación. Pero yo creía que merecía ir”

A pesar de ese revés, Melissa manifestó que se lo tomó con filosofía. “Creía merecer, y a veces uno cree que merece o es su momento, y no. Uno después se da cuenta con el paso del tiempo que capaz las nuevas oportunidades, las puertas que se abren cuando unas se cierran son mucho mejores”, comentó. Ante la pregunta de si en ese momento pensó que alguien le había robado ese lugar, Melissa lo negó rotundamente:

“Yo nunca he creído que nadie nunca me haya robado nada. Por el contrario, siempre he creído que he cedido algunos espacios porque son ciclos que son cumplidos. Pero en ese momento dije: ¿cómo así? ¿No estoy en la lista? ¿No voy a ir a los Juegos Olímpicos? Y desde ahí comencé a entender que habían algunas designaciones con las que no iba a estar de acuerdo, pero no por otra cosa porque yo quería hacerlo. Yo no quería trabajar menos, yo quería trabajar más”

Fue en ese momento cuando recibió la llamada de Fox Sports para sumarse a Central Fox y decidió irse de RCN, en una despedida que recordó como una muy agradable. “Ese día de la despedida Claudia Gurisati, la directora, me hizo sentir que yo era importante para el proyecto”, recordó la hoy panelista en ESPN y Caracol Radio.