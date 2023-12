Linda Caicedo explotó contra la Liga Femenina en Colombia: “Necesitamos apoyo de los directivos”

Linda Caicedo fue campeona de la Liga Femenina con el Deportivo Cali y América - crédito Daniel González/EFE

Desde que la Liga Femenina hace parte del fútbol colombiano en 2017, una de las principales quejas es la mala organización y sistema del campeonato, que no ha superado los cinco meses de duración, con estadios vacíos en la mayoría de sus partidos y contratos de menos de un año.

Pese a todo eso, el torneo sacó a futbolistas de alto nivel que brillan en la selección Colombia como Linda Caicedo, atacante que salió campeona con el América y el Deportivo Cali, llegó al Real Madrid y ahora es una de las mejores jugadoras del planeta.

Sin embargo, la temporada 2024 no prevé ser buena para el fútbol femenino en Colombia porque aún no se define el sistema de la Liga, participantes y la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio afectaría todo, así que Linda exigió que sus colegas tengan más apoyo que excusas.

“Espero que nuestro fútbol cambie”

La Fifa entrevistó a Linda Caicedo al ser candidata al premio The Best como la mejor jugadora femenina, explicando que una de las cosas que desea es que el fútbol en Colombia pueda mejorar por el bien de sus compañeras en la Tricolor y el nivel del equipo.

La atacante del Real Madrid explicó que, pese a los logros de los clubes y la selección nacional, sigue faltando mayor apoyo y confianza de los empresarios y directivos de crear un torneo de mayor duración, mejorar los contratos y condiciones de las deportistas.

La actuación de Linda Caicedo con la selección Colombia femenina la pusieron como candidata al premio The Best - crédito Luisa González/REUTERS

“Sabemos del talento que tenemos, de las grandes jugadoras y el crecimiento, pero necesitamos apoyo de los directivos. Ellos poco a poco aportan, pero como jugadora una siempre quiere ganar y espero que nuestro fútbol cambie, que nuestra liga mejore y que todo sea un buen complemento”, dijo.

Sumado a eso, Linda se refirió a la realización del mundial sub-20 femenino en 2024 y el valor de que la Tricolor sea local: “El hecho de que sea en Colombia, que va a estar mi familia, mucha gente apoyándonos y sirve para nuestro fútbol femenino para que siga creciendo, que sea más vistoso y que la gente se dé cuenta de lo maravilloso que es nuestro país”.

El ídolo de Linda

Linda Caicedo también se refirió a su presente en el Real Madrid y la selección Colombia, reconoce que su esfuerzo la ha llevado a grandes cosas en su carrera, pero entiende que tiene aspectos por mejorar dentro de la cancha.

“Día a día trato de hacerlo, no tengo prisa. Es un día a día que disfruto también de mis falencias, pero paso a paso. La definición, tener tranquilidad en ese tercio del campo, pero creo que la experiencia me lo irá dando el fútbol”, afirmó la atacante a la Fifa.

Sobre su nominación al premio The Best, Linda Caicedo aseguró que sueña con ganarlo: “Claro, como jugadora siempre quiero llegar a lo más alto. Esa parte colectiva es importante pero hacerte notar en la parte individual es bueno también. Estar nominada con ellas es un sueño, es una emoción que no tiene explicación. esto me hace crecer”.

La colombiana fue figura en la goleada del Real Madrid ante la Real Sociedad, en la cual brilló con una asistencia de primer nivel - crédito DAZN España

Finalmente, la colombiano dio a conocer a la futbolista que más admira, es una campeona del mundo y recientemente la enfrentó en la liga española, además que es una de las competidoras al reconocimiento de la Fifa.