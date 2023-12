Jessica Cediel tuvo que ir al hospital y preocupó a sus fans: “La vida te cambia en un momentico”

La presentadora estuvo de urgencias en un centro médico y el motivo dejó en vilo a sus seguidores - crédito Jessica Cediel/Instagram

Todas las noches los colombianos la ven junto a Jeringa en La vuelta al mundo en 80 risas. No obstante, Jessica Cediel ya no se encuentra muy activa en la televisión nacional más allá del formato de humor mencionado, debido a que reside en los Estados Unidos. Desde hace algunos días viene causando tendencia.

Su participación en el cómico programa de Caracol y revelar sus secretos para tener una piel joven fueron dos de los motivos por los que llamó la atención de la audiencia recientemente. No obstante, hace algunas horas pasó algo más, lo cual llegó a preocupar a sus seguidores.

Grabando en un hospital, compartió un video en el que se le escucha decir: “La vida nos cambia en un momentito”. De inmediato, la frase y el lugar de fondo pusieron a su público a pensar que su salud estaba delicada.

Jessica Cediel explicó el motivo por el que estaba en el hospital - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Con todo, la bogotana tuvo que explicar que no se encontraba en el centro de atención médica por ella, sino por su padre. “Mis amores, paso con esta cara, solo he dormido 45 minutos así que perdonen, solo para decirles que gracias por los mensajes. Estaba en la clínica no por mí, yo estoy bien, estaba en la clínica por mi papá”, expresó sin dar detalles del motivo por el que su progenitor se encontraba internado.

Por lo que se sabe, el hombre lleva varios días en observación. De hecho, el jueves 21 de diciembre había compartido otra publicación en sus perfiles oficiales de plataformas digitales refiriéndose a la compañía que ha tenido que brindarle a su pariente.

“Le agradezco infinitamente a Dios por seguir regalándote vida para compartir con nosotros. Alfonso Cediel... Mi padre, mi primer amor”, agregó la también actriz. Al pie de ese mensaje, sus fans dejaron miles de respuestas en señal de apoyo.

Jessica Cediel se defiende de las críticas y revela secretos de su belleza

Mientras ruega por la recuperación de su padre, la celebridad ha tenido que lidiar con dos situaciones totalmente opuestas. Y es que unos la atacan con todas sus fuerzas a través de Internet, mientras que otros la alaban.

El primer grupo la ha criticado porque sí, porque no y por si acaso, de acuerdo con lo que ella misma ha expuesto.

“Que si bailo o no bailo: a mí me gusta como bailo. Que si tengo el pelo muy largo: a mí me gusta mi pelo así. Que si ya me dejó el tren: mi tren va a toda y yo soy la que manejo. Que si ahora me creo ‘gringa’: No, pero pocos tenemos la bendición de triunfar en tierras ajenas”, aseguró.

Además, mencionó que ha sido cuestionada por estar soltera y por las declaraciones que ha soltado sobre ello, priorizando los planes de Dios y su tiempo.

La modelo colombiana reveló el secreto para lucir siempre joven - crédito Jessica Cediel /Instagram

“Que si me quedaré solterona: Si estoy o no estoy con alguien es porque yo quiero, no porque “me toca”. Que en qué trabajo: en mi pasión que amo y respeto con locura. Que me veo diferente: Obvio, ¡estoy hermosa porque ando entrenando con juicio! Que tan inmadura: Bueno, ¡eso sí! ¡siempre lo seré!”, añadió ella.

Por otro lado, están los que la llenan de elogios por su apariencia física. A estos compartió el secreto para verse así. “Es natural, tu propia sangre. No es relleno, no va a cambiar la expresión… Me sacaron dos tubos… Me pusieron mi propio plasma en toda la carita. Quedamos como de 15 años. ¿Cuál 15? Como de 8 años”, concluyó al mencionar que se somete a la aplicación de lo que se conoce como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP).

A ello acrecentó que “les quiero confesar que llegué vuelta nada después de una noche difícil, había dormido como tres horas, tenía ojeras, estaba cansada, la expresión de la mirada caída. Pero les tengo que confesar públicamente que quedé aterrada con la transformación. El cambio es inmediato”, agregó. Además, afirmó que “terminamos por fuera y las ojeras con las que llegué de no dormir quedaron perfectas”.