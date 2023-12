⁠Jessi Uribe sorprendió a una quinceañera con singular detalle

Junto con su hermana Tatiana, el cantante le regaló la mejor fiesta de su vida a una afortunada adolescente, que hasta recibió serenata personalizada por parte del bumangués - crédito @tatianauribeo/Instagram

A lo largo de 2023, la agenda de Jessi Uribe estuvo llena de compromisos, ya fuese por conciertos o por apariciones promocionales con motivo del lanzamiento de su álbum 1800 Noches el pasado mayo. Además de sus canciones, sus seguidoras no han dejado de destacar su buen parecido, al punto que le causaron sorpresa al santandereano cuando vio que algunas de sus fanáticas más devotas se tatuaron su nombre en la piel.

Te puede interesar: Jessi Uribe se quedó sin palabras por tatuajes que sus fans se hacen en su honor

Por supuesto, también estuvo en boca de los usuarios de redes sociales por su matrimonio con Paola Jara, debido al nivel de complicidad que muestran ambos, pero también por los que a cuatro años de que terminara su anterior relación con Sandra Barrios no le perdonan que la dejara por la antioqueña. Independiente de estas situaciones, Jessi procura mostrarse cercano y accesible a su público, y dejó una muestra de ello cuando le cumplió un sueño a una de sus fanáticas.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Jessi Uribe sorprende a sus seguidores con concierto con ingreso gratuito

En la cuenta de Tatiana Uribe, hermana del cantante, se difundió un video que tuvo lugar en la celebración de los 15 años de una joven en la que los gastos corrieron por cuenta del artista. Según explicó Tatiana en la grabación, su sueño era celebrar su día por todo lo alto, con una fiesta que tuvo lugar en un salón adornado con globos especialmente para la ocasión. Inclusive la apoyaron con un estilista para maquillarla y contribuyeron con su vestido. También se observa cuando la joven recibe una tarjeta de cumpleaños firmada tanto por Tatiana como por el propio Jessi.

Pero ahí no terminaría el gesto. En medio de la celebración la cumpleañera recibió en su teléfono celular un video en el cual el intérprete de Otra botella y Si me ven llorando la felicitaba en su gran día. Para despedirse, le cantó 15 primaveras, haciendo llorar de emoción tanto a la joven como a su madre, que agradeció a los Uribe por su ayuda para correr con los gastos de la fiesta, puesto que por mucho que amara a su hija no tenía los recursos para hacerlo.

Te puede interesar: Jessi Uribe respondió a quienes criticaron su concierto gratuito en Bucaramanga: “No hicieron sino joder”

La publicación recibió una respuesta entusiasta de los seguidores de Jessi, que destacaron el buen corazón tanto de él como de su hermana Tatiana al tener este gesto con una de sus seguidoras.

Jessi Uribe respondió a críticas por su concierto gratuito en Bucaramanga

El artista del género popular Jessi Uribe ofreció un concierto gratis en Bucaramanga el pasado 20 de diciembre - crédito Jessi Uribe/Instagram

Con motivo del aniversario 401 de la fundación de Bucaramanga, Jessi Uribe fue el invitado de lujo para la realización de un concierto gratuito en la capital santandereana. Pero a pesar de que el mismo fue un éxito rotundo, no faltaron los cuestionamientos contra el artista por esta presentación.

Una de las quejas más recurrentes en redes sociales se debió a los trancones que tuvieron lugar a lo largo de la jornada, debido a que se eligió una de las avenidas principales de la Ciudad Bonita para el montaje del concierto.

Tras mostrar su agradecimiento en su cuenta de Instagram por lo exitoso del evento, el artista se refirió a los que le atacaron por el concierto, y en respuesta escribió: “Los demás que no hicieron sino joder por redes, pero se vieron el show por TV, llórelas menor y báilalas. Lo logramos”.

Ante la molestia de los conductores, quienes expresaron su malestar por las interrupciones del tráfico y reportaron hasta demoras de tres horas, el propio alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, admitió el error de haber autorizado el concierto en una arteria principal y pidió disculpas por el colapso en la movilidad que generó el evento.

Días atrás, también se causó una controversia por la cantidad que le cobraría Jessi Uribe a la alcaldía de la ciudad por su presentación, luego de que revelara de cuanto era su tarifa. Al respecto, el artista respondió que no recibiría un solo peso para este concierto en su ciudad natal.