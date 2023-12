El homenaje de Laura Acuña a Marbelle que acabó en polémica en redes sociales: “Fuera de Colombia la queremos”

La presentadora bumanguesa Laura Acuña cantó una canción de Marbelle, pero los seguidores estuvieron furiosos - crédito @lauraacunaayala/Instagram

Laura Acuña ha tenido una carrera llena de éxitos. En cuanto a su trabajo frente a las cámaras, ha estado en los programas más importantes de la televisión colombiana desde magazines como Muy buenos días, hasta realities como La voz, pasando por otros formatos como el noticiero de RCN o La vuelta al mundo en 80 risas.

Tal reconocimiento le permitió abrir su propio espacio digital, el cual tiene varias dinámicas y en el que el eje central de cada episodio es una entrevista a una celebridad. A la apuesta creativa decidió llamarle La sala de Laura Acuña y se transmite de manera independiente por YouTube.

No obstante, además de los videos completos periódicos que sube, el proyecto se ha vuelto impresionante en las demás redes sociales, como en Instagram, en la que cuenta con más de 209.000 seguidores.

Recientemente un video en específico subido a ese perfil se hizo viral. En el clip se ve a la presentadora cantando un fragmento de uno de los mayores éxitos de Marbelle. Aunque su intención fue hacer un homenaje, los seguidores tomaron todo por otro lado.

”Voy a cantar, pero un pedacito, no más, qué tal si le hacemos una canción para rendirle un homenaje a una cantante, que yo sé, que la gente quiere mucho que es Marbelle”, comenzó diciendo la santandereana en el clip difundido.

Acto seguido, se le escucha revelar cuál será el tema específico de la Reina de la Tecnocarrilera que se dispondrá a interpretar. “Hay una canción de ella que se llama Adicta al dolor, ¿se la saben o no?”, agregó.

Finalmente, con su voz entonó el conocido éxito de la música popular y los comentarios acerca de su talento no se hicieron esperar. Su colega y amiga, Claudia Bahamón, fue una de las que se reportó, diciendo: “O seaaaaaaaaa ¿qué haces el 31 de diciembre?”, apuntó como si fuese ofrecerle cantar en algún lugar ese día.

Por otra parte, aparecieron cientos de detractores de Marbelle entre los comentarios. Cabe mencionar que la razón por la que la artista es tan polémica o por la que las opiniones sobre ella están tan divididas, no tiene nada que ver con lo musical, sino por sus opiniones políticas. La exjurado del Factor X se ha declarado uribista y ha hecho constante oposición al Gobierno de Petro mediante las redes sociales.

Fuera de Colombia la queremos”, “la quiere solo Laura”, “Marbelle la quiere usted y su familia personalmente yo la detesto”, “Laurita sáqueme de ese combo. Yo no quiero a esa sabandija”, fueron algunas de las respuestas a las palabras de Acuña.

Laura Acuña reveló la verdad detrás de su tristeza

Más allá de su capacidad de canto, la bumanguesa ha abierto su corazón recientemente con temas que no tienen nada que ver con Marbelle, sino consigo misma. Y es que, a finales del año pasado, algunos notaron en ella un estado de ánimo debajo del normal, preocupándose por lo que podría estar sucediendo en su corazón.

“El año pasado para este mes se te notaba triste, ahora se te ve feliz, ¿a qué se debe?”, cuestionó un seguidor en redes sociales, a lo que la también modelo respondió: “Sí, yo creo que a veces uno como que se encarga de contaminarse alrededor, no se da cuenta y como que ese tipo de situaciones o cosas alrededor o personas alrededor te empiezan a quitar energía y uno nunca se da cuenta. Entonces yo siento que este año me dediqué a disfrutar más, acepté las cosas que tenían que venir de Dios, como venían y yo creo que esa es la diferencia. Me conoces mucho, eres muy observador”.