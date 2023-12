Alejandra Serje, otra famosa víctima del crimen en Bogotá: “La inseguridad está a flor de piel”

Alejandra Serje expuso una nueva modalidad de robo - crédito @AlejandraSerjeA/Instagram

La inseguridad en Bogotá no da tregua. Aunque antes se le daba mucha importancia al sector o a la hora en la que la persona se encontraba al momento de ser víctima de un robo, actualmente en toda la ciudad eso ocurre de manera indiscriminada, lo cual preocupa a los habitantes.

Inclusive, entre las víctimas ha habido una larga lista de celebridades locales y la última en unirse fue Alejandra Serje. Aunque no le sucedió nada a ella directamente, su amiga cercana Kathy Molano acabó siendo blanco de una nueva modalidad destinada al hurto de vehículos, la cual la presentadora denunció en sus redes sociales.

Lo que le pasó a la mujer fue que, al llegar a un lujoso restaurante al norte de Bogotá, dejó las llaves de su auto con el personal encargado del servicio de valet parking. Sin embargo, el momento en que lo entregó fue la última vez que lo vio, debido a que nunca más apareció por ningún lado.

Ni el restaurante, ni la compañía encargada del estacionamiento han querido responder por lo sucedido. “Ellos entregaron la llave y se llevaron el vehículo. Después de comer, va a pedir su carro y no aparece”, contó la presentadora mostrándose indignada en un video que compartió en sus redes sociales.

En medio de sus palabras, la conductora también aprovechó para atacar a los tres establecimientos comerciales envueltos en el caso. “Se supone que ellos estudian a quienes van a contratar para que no pasen ese tipo de cosas. Finalmente, uno va confiado porque si dicen que este es un servicio de valet parking de este restaurante, se supone que es seguro”, agregó.

La misma Molano también se pronunció y alertó al público que todavía no ha recibido respuesta por parte de nadie. “Me quedé con el papelito del Valet Parking y esta es la hora que no me han llamado. Las citas las pasan de un día para otro. Si yo no tuviera mi carro asegurado, sería pérdida total”, expresó.

En una oleada profunda de indignación, los comentarios no se hicieron esperar y los internautas también se unieron al sentimiento de Serje. “Eso se nota que es con complicidad del parqueadero o de alguien que allí labora”, “digan qué restaurante es para que la gente no vaya”, “tenemos que cuidarnos entre todos porque cada vez está peor”, fueron algunas de las reacciones que se leyeron tras la publicación del clip.

Algo similar había ocurrido meses atrás con la actriz Marilyn Patiño, quien le relató a la periodista española Eva Rey en entrevista que, a inicios del 2023, fue perseguida por motociclistas hasta que, al alcanzarla, golpearon la ventana de su carro y la siguieron un par de cuadras más.

“Afortunadamente había blindado mi carro, porque a uno en Bogotá ya le toca así, andar blindado. Es la única solución. Esa vez que intentaron robarme se les frustró el atraco porque no pudieron romperme el vidrio y yo no les abrí la puerta”, contó la miembro del elenco de Sin senos no hay paraíso.

Esta medida de blindar su carro la tuvo que tomar la también cantante (que en este 2023 incursionó en la música despecho y del género popular) luego de que en Cali, su ciudad natal, le hurtaran sus objetos personales y el celular mientras se detenía en una calle principal porque una llanta se le había pinchado. “Tiempo después descubrí que esta una modalidad de robo y que existían casos frecuentes en los que tiran cosas filosas en la carretera para que te pinches y tengas que parar, es ahí cuando te caen y te agarran vulnerable”, siguió diciendo.