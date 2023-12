Rigo hizo dura reflexión sobre su desempeño este año: “¿Qué hizo Rigoberto Urán en 2023?, ni chimba”

El corredor de Urrao pasó por lo micrófonos de Infobae Colombia y habló uun pooco de lo que ha sido el 2023, lo que se vine para el futuro, su calendario para el otro año, entre muchas otras - crédito Infobae Colombia/ Pablo Figueroa

Rigoberto Urán se ha convertido en uno de los deportistas más queridos e influyentes de Colombia. El ciclista de 36 años ha ganado el cariño de la gente gracias a su carisma, personalidad extrovertida y genuino sentido del humor, cualidades que le han permitido establecer una conexión especial con loss aficionados, quienes le expresan constantemente su apoyo incondicional.

La popularidad del Toro de Urrao, como también se le conoce, ha tenido un notable aumento gracias a la telenovela realizada por RCN e inspirada en su vida, producción que ha permitido conocer un poco más de su vida personal y de los duros momentos que atravesó antes de ser un reconocido ciclista.

En una entrevista con Infobae Colombia, Rigoberto Urán abordó diversos temas, desde su desempeño en la temporada 2023 hasta sus perspectivas para el futuro. Durante la charla, el corredor también compartió detalles sobre su calendario para el próximo año, el éxito de la telenovela basada en su vida y sus reflexiones sobre el futuro del ciclismo colombiano.

El ciclista del EF Education EasyPost culminará su carrera deportiva en 2024 - crédito @EFprocycling/X

Infobae: ¿Cómo se prepara para afrontar la siguiente temporada?

Rigoberto Urán: Yo cada año lo arranco con mucha actitud, vivo muy agradecido por las cosas que he logrado con mi vida, con el deporte, para mí una de las cosas primordiales es la salud y yo creo que si uno está saludable, hermano, se puede cualquier cosa

— Jonathan Vaughters, uno de los directores del EF, dijo que usted no piensa retirarse sin dar una sorpresa, ¿su objetivo es darle una nueva alegría al país en 2023?

— Ojalá, güevón, pero en este momento hay unos pelados que están caminando demasiado, tienen un nivel muy alto, uno ya va teniendo una edad que cuesta bastante. Creo que hemos hecho una gran carrera, estoy orgulloso de mi carrera, no me arrepiento de nada y espero terminarla bien. Obviamente, uno se prepara con toda la actitud, con todas las ganas y ojalá se puedan dar algunas cosas importantes este próximo año.

— ¿Qué nos puede decir de la temporada que pasó?

— Malo, malo, malo... ¿Qué hice?, pues nada güevón, ¿qué hizo Rigoberto Urán en 2023?, ni chimba.

— 2024 será una temporada especial...

— Uno cada año trata de arrancarlo de cero, trata de arrancarlo con buena actitud para que a uno las cosas le salgan bien, lo que pasa es que están las enfermedades, las caídas, cosas que uno no puede maniobrar; pero bueno, esperemos que todo salga bien y la actitud está arriba y vamos a tratar de dar lo mejor.

El Toro de Urrao también es un importante empresario y ha logrado generar cientos de empleos - crédito Infobae Colombia

— ¿Ya definió el calendario para la siguiente temporada?

— No mucho, no mucho, sé que arranco en el Tour Colombia, aquí vamos a estar en Colombia, muy bonito. Y después, estoy en la nómina del Tour de Francia, obviamente hay varios corredores y espero estar ahí. También espero estar en los Juegos Olímpicos, pero hay que ganarse la clasificación, es un proceso y es largo.

— Hace un tiempo hubo una enorme polémica por unas declaraciones suyas sobre las próximas generaciones de ciclistas, ¿cree que algo cambió en este año?

— Vienen varios ciclistas, hay un cambio muy grande en Europa, en estos momentos hay una cantidad de ciclistas de Noruega, de Dinamarca, que están marcando la pauta y los equipos los están contratando. Aquí tenemos talento, pero yo insisto: hay que seguir trabajando, hay que trabajar mucho en la base, porque, obviamente, nos acaban de coger un poquito de ventaja.

— ¿Ha contemplado, una vez se retire, dedicarse a los ciclistas más jóvenes?

— Siempre he estado, yo siempre he estado con los jóvenes, a mí me han ayudado mucho y la manera de agradecer es la misma cosa, dándole consejos a los muchachos y si los podemos ayudar en algo, pues se hace. Cuando uno se retire, también sigue ayudando.

El ciclista colombiano también habló sobre el enorme éxito que ha tenido su telenovela - crédito @rigobertouran/Instagram

— “Rigo” ha sido todo un éxito, ¿se imaginó la enorme acogida por parte de la gente?

— De tanta, no. Yo creo que la novela ha sido muy especial porque pudo inspirar a muchos niños, vamos por buen camino y lo que queríamos nosotros era poder inspirar a los niños y lo estamos logrando y eso a mí me da mucha felicidad.

— ¿Qué tantas cosas se han omitido de la telenovela?

— No, va por el camino, yo nunca he hablado pues de mi vida con mi papá, la violencia que me tocó vivir en Urrao fue muy fuerte y, obviamente, en la novela se omitieron muchas cosas, pero bueno, todos los colombianos los ha tocado, muchas personas se identifican con mi historia, les ha tocado peor que a mí y creo que es por eso que mucha gente se identifica. La idea de esto cuál es: poder salir adelante, poco a poco, poder volver a salir y ser inspiración para otras personas.