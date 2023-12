Jessica Cediel reveló procedimiento facial natural que la dejó sorprendida: “El cambio es inmediato”

Jessica Cediel habló del cuidado personal y descrestó - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Con 41 años y un aspecto físico envidiable, cada foto o video que Jessica Cediel sube a sus redes sociales está acompañado de solicitudes de miles de personas buscando consejos para lucir tan joven y renovada. Sus seguidores le resaltan su piel y su cabello.

Pero no todo son elogios para Jessica en sus redes sociales. También le han caído oleadas críticas. “Que si bailo o no bailo: a mí me gusta como bailo. Que si tengo el pelo muy largo: a mí me gusta mi pelo así. Que si ya me dejó el tren: mi tren va a toda y yo soy la que manejo. Que si ahora me creo ‘gringa’: No, pero pocos tenemos la bendición de triunfar en tierras ajenas”, respondió a sus detractores.

Con aparente buen ánimo, agregó a aquellos que siempre le dicen “que si me quedaré solterona: Si estoy o no estoy con alguien es porque yo quiero, no porque “me toca”. Que en qué trabajo: en mi pasión que amo y respeto con locura. Que me veo diferente: Obvio, ¡estoy hermosa porque ando entrenando con juicio! Que tan inmadura: Bueno, ¡eso sí! ¡siempre lo seré!”.

Jessica Cediel explicó porqué se ve tan joven - crédito @jessicacedielnet/Instagram

En cuanto a su belleza, también le contestó a aquellos que la admiran, y sin más secretos de por medio, compartió el tratamiento que lleva para que su rostro, así como el resto de su cuerpo, luzcan radiantes. Dio detalles en su Instagram.

“Les voy a compartir un procedimiento estético que me hice para mantener el rostro así, juvenil, fresco y muy saludable”, comenzó diciendo, para después darle paso a una experta que la acompañaba, que explicó a fondo el procedimiento y dijo que este “mejora la calidad de la piel, disminuye el tamaño de los poros y tensa la piel”.

De la misma manera, reveló que los resultados comenzaron a verse de inmediato, en contraste con otros procesos en los que antes había decidido confiar.

“Les quiero confesar que llegué vuelta nada después de una noche un poco difícil, había dormido como tres horas, tenía ojeras, estaba cansada, la expresión de la mirada caída. Pero les tengo que confesar públicamente que quedé aterrada con la transformación. El cambio es inmediato”, agregó. Además afirmó que “terminamos por fuera y las ojeras con las que llegué de no dormir quedaron perfectas”.

Finalmente, resaltó el detalle que para ella fue más importante y es que se trata de una intervención 100% natural, lo cual puede ayudar a que la piel se conserve aún más. “Es natural, tu propia sangre. No es relleno, no va a cambiar la expresión… Me sacaron dos tubos… Me pusieron mi propio plasma en toda la carita. Quedamos como de 15 años. ¿Cuál 15? Como de 8 años”, concluyó.

Jessica Cediel mostró el tratamiento al que se somete para tener una piel radiante - crédito @jessicacedielnet vía @la_chismosa_news/Instagram

Jessica Cediel pasó un susto en África: “Fue horrible”

Aunque reside en Estados Unidos, la bogotana viajó hasta Colombia para hacer parte de La vuelta al mundo en 80 risas. En el programa volvió a hacer dupla con Jeringa, pero esta vez estrenaron destinos y conocieron África. En los controles migratorios de Senegal, pasaron un susto.

“Nosotros íbamos muy felices para Senegal, llegamos el viernes a las 10 de la noche, teníamos todos los papeles, la visas y todo lo que exigían, pero no nos dejaron entrar”, relató la modelo; sin embargo, su compañero de viaje quiso hacer del momento algo gracioso y expresó que “de pronto no nos dejaron entrar porque estaban buscando alguien con un perfil un poquito más alto”, hablando de la altura de Jessica Cediel en pleno episodio del proyecto.

Poco después, el guardia los hizo ir a un cuarto a verificar su documentación. “Ese señor de la Policía era un moreno altísimo, o sea, gigante con gafas. Él me miraba así como por encima del hombro (...) Ay, no, es que fue terrible, ese señor fue horrible”, contó la también actriz. Finalmente sí lograron ingresar y hacer las notas para el show.