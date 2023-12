Exesposa de Gustavo Petro aseguró que no se sabe quién convocó manifestación a favor de Olmedo López: “Hubo confusión”

Mary Luz Herrán defendió la gestión del director de la Ungrd, Olmedo López - crédito @maryluzherran/X y Ungrd

Toda una polémica ha generado una multitudinaria marcha que se llevó a cabo el jueves 14 de diciembre al frente de la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en Bogotá, a favor de su director, Olmedo López, que fue suspendido por la Contraloría General de la República. Un líder social reveló que a personas de algunos municipios del país se les pagó 100.000 pesos para asistir a la marcha.

Te puede interesar: Destapan polémica que involucra a Olmedo López: habrían pagado para marchar a favor del director de la Ungrd

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro y actual Coordinadora Red Nacional nodos de Colombia Profunda en la Colombia Humana, explicó a Sigue La W que, en primer lugar, no se tiene conocimiento de quién o quiénes hicieron la convocatoria para reunir a tantas personas, provenientes de diferentes lugares del país. Ella estuvo presente, porque compañeros de Santander solicitaron que fuera para encontrarse antes de que viajaran de regreso al departamento.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Presidente Gustavo Petro le ‘jaló las orejas’ a sus funcionarios en el cónclave del alto gobierno: “En este tipo de reuniones se habla con mucha sinceridad”

Allí, identificó que se trataba de una manifestación a favor del presidente y no específicamente a favor del director de la Ungrd. No obstante, fue enfática en aclarar que esta movilización no fue orquestada por el Gobierno. “Ningún funcionario del Gobierno nacional, del Gobierno de Gustavo Petro, puede estar convocando a manifestaciones a favor de él. La única persona que nos debe convocar a nosotras y a nosotros a manifestarnos, es nuestro presidente”, explicó Herrán al medio citado.

Aunque no se tiene claridad sobre el origen de la convocatoria, se sabe que llegaron personas en dos buses provenientes de Cali (Valle del Cauca) y otras más de Achí (Bolívar). Sin embargo, al parecer fueron citadas para otra cosa, pues, de acuerdo con la funcionaria, algunas de ellas llegaron a integrar mesas de trabajo para discutir temáticas puntuales del Gobierno nacional, pero esos encuentros nunca se hicieron. Por otro lado, otras personas sí fueron llamadas a hacer presencia para respaldar al mandatario.

“Hubo confusión frente a la convocatoria que se dio en los territorios, porque la gente estaba convencida de que venía a Bogotá a una manifestación de apoyo a Gustavo Petro”, dijo.

La Contraloría suspendió a Olmedo López, director de la Ungrd, por su gestión en la reconstrucción de Mocoa y Piojó - crédito captura de pantalla @UNGRD/X

Entonces, todavía no queda claro cómo es que una gran cantidad de personas fueron citadas a pararse al frente de la sede de la Ungrd y terminaran gritando arengas a favor del director: “¡Olmedo, amigo, el pueblo está contigo!”, decían los asistentes. López también aseguró al medio citado que no estaba enterado de ninguna marcha para respaldarlo.

Te puede interesar: Pesadilla colombiana en el Mundial de Clubes: Tesillo se hizo expulsar y su equipo fue eliminado

No obstante, la funcionaria precisó que cualquier manifestación que se haga para favorecer a Petro es también un apoyo y una defensa a las instituciones del Gobierno nacional. Además, defendió la gestión del director de la Ungrd, que fue sancionado por la Contraloría por falencias en la reconstrucción de Mocoa (Putumayo) y Piojó (Atlántico), donde se registraron dos avalanchas, en 2017 y 2022, respectivamente.

“Si hubo alguna dificultad, es una cosa pequeña frente a las grandes situaciones y resoluciones que se han venido presentando para los territorios”, justificó Herrán, añadiendo que la Unidad de Gestión del Riesgo sí ha estado acompañando y atendiendo a las poblaciones de la “Colombia Profunda”.

Sobre la financiación de la movilización todavía quedan dudas. El líder social Yonairo Sáenz aseguró al medio que fue el encargado de llamar a las personas para marchar a favor de Olmedo López, y para ello movió sus contactos, que destinaron cierta cantidad de dinero a la causa.

“Ese dinero salió de una recolección de dinero que hice yo con el gremio de agricultores de acá de la región. (sic) Casi 30 millones de pesos recogí”, reveló Sáenz en conversación con W Radio.

Sin embargo, el líder social de la Costa Atlántica Eliécer Polanco lo contradijo y, asimismo, puso en duda el origen de la plata y la exorbitante cantidad que aseguró haber recolectado; sostuvo que fueron recursos del Estado, porque, desde su perspectiva, no es posible que haya podido recoger tantos fondos para financiar una manifestación así, para apoyar a un funcionario del Gobierno nacional.