Colombiano “le da sopa y seco” a periodista argentina: “Quiero pasar un día con vos”

Antes de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Argentina, el hoy mandatario de esta nación, Javier Milei, y el colombiano, Gustavo Petro, protagonizaron varios enfrentamientos verbales en redes sociales, lo que provocó que en redes se comparara la realidad de los dos países.

Esta comparación llegó a la televisión en Argentina, donde durante una emisión de TN Central, una periodista se cruzó con un hombre al que le preguntó por la seguridad en este país. Sin saberlo, la mujer terminó recibiendo un largo discurso por parte de un colombiano que reside allí, pero a diferencia de las anteriores personas, él estuvo en contra de que Argentina fuera un país inseguro.

Antes de entrevistar al colombiano, la periodista y sus compañeros en el set afirmaron que no había una persona que pudiera hablar bien de la seguridad en Argentina, y la respuesta del colombiano terminó por sorprender a más de uno, ya que este se encargó de argumentar su punto de vista.

“Es un país muy seguro, si claro, comparado con los países de la región que he visitado… Yo he visitado múltiples ciudades en Argentina, en ninguna ciudad he vivido hurto, y no te digo que he estado en los lugares donde frecuenta el turismo, en la cotidianidad”, afirmó el colombiano.

Ante los primeros argumentos del colombiano, la periodista afirmó que no había vivido ningún hurto, pero podía observar que tenía prevención de no sufrir un robo, señalando los puntos que protección que tenía en su vestimenta y accesorios. El joven aseguró que todo se debía a que venía de un contexto Colombia) en el que debía permanecer alerta en todo momento para no ser víctima de hurto.

“Vengo de un entorno en el que siempre estás prevenido, pero si vos mirás una página en la que se lleva este asunto de criminalidad, Argentina está en el puesto 17 de 17 países con crimen, el menor índice de muerte por cada 100.000 habitantes, el menor índice de crímenes en la calle, si hay hurto, yo no niego que hay criminalidad en Argentina, pero es muy baja respecto a otros países”

Sorprendida con la respuesta del colombiano, la periodista argentina le pidió que expusiera cuáles son los verdaderos problemas de la nación, a lo que el hombre afirmó que era el pesimismo y la mala información de la realidad.

“Yo creo que hay un pesimismo muy mal informado, en dos años y medio veo un pesimismo mal informado porque veo empleo, veo oportunidades de empleo, vos caminás y ves mucha gente diciendo “se busca trabajador”, eso índica que hay empleo, hay una sociedad consumiendo, hay velocidad de circulación del dinero y el dinero funciona para lo que tiene que servir”

El colombiano continuó con sus argumentos, en los que resaltó que aunque las personas no tienen dinero de sobra en Argentina, pueden solventar las necesidades básicas, lo que para él representa que no hay un gran nivel de desigualdad.

“El dinero funciona para lo que tiene que servir, solucionar los problemas de la gente, no para acumularse en los bancos, en las bancas de unos pocos, eso sí crea problemas, desigualdad que no es tan grave como en otros países”

Al comprender que no podría cambiar la forma de pensar del colombiano, la periodista terminó la entrevista afirmando que admiraba el optimismo de él: “Quiero pasar un día con vos, eres muy optimista, pero me gustó el análisis que haces”.

Esto no fue compartido por el presentador del noticiero, que en modo sarcástico afirmó que tenía razón con la velocidad del dinero, ya que el salario no alcanzaba para nada y se iba rápido de las manos de los trabajadores.