César Escola, furioso con quienes aseguraron que no tiene con qué comer: “no estoy en ninguna situación de necesidad”

El jurado de Yo me llamo aclaró su situación económica en redes sociales - crédito Caracol Televisión /YouTube

César Escola, luego de terminar su participación en Yo me llamo, compartió en una entrevista en La sala de Laura Acuña sus preocupaciones sobre la estabilidad laboral y económica.

El músico y presentador reveló que, además de participar en el reality de imitadores, participa en otros formatos del canal, como La voz kids, A otro nivel y La descarga. Aunque disfruta su trabajo en televisión, Escola recalca la importancia de la continuidad laboral para poder sostener a su familia, porque es el único proveedor de ingresos en su hogar.

“Yo tengo deudas como todo el mundo, Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y yo mientras no esté trabajando, no tengo con que darle de comer a mi familia. Para que no suene pedante, tengo la suerte de ser ‘todero’ en algunas cosas; en el caso de Yo me llamo’, tengo una gran conexión con Amparo, nos conocemos desde hace 34 años, yo trabajé con ella a los seis meses de estar en Colombia. (...) Cuando no estoy frente a cámara, estoy como coach musical en La voz kids, en La descarga, y en A otro nivel, porque tengo que seguir trabajando. Eso es chévere porque el televidente descansa de mi cara durante un año”, indicó en su momento el músico para el pódcast de la presentadora.

El jurado de Yo me llamo César Escola aclaró las declaraciones que hizo en el programa de Laura Acuña sobre su situación económica - crédito X

Días después de hacerse pública la situación económica del reconocido músico argentino aclaró a través de la red social X lo que en realidad está sucediendo en su vida personal: “Quiero aclarar lo que está saliendo en varios medios sobre mi situación económica y/o laboral. Ante todo gracias a Dios y a mi trabajo no estoy en ninguna situación de necesidad”, comenzó diciendo el maestro Escola.

En la entrevista, el compañero de Pipe Bueno y Amparo Grisales indicó que más allá del reconocimiento de estar frente a las cámaras, hay una responsabilidad financiera constante y recalcó “Yo tengo deudas como todo el mundo”. Sin embrago, en sus redes sociales profundizó acerca de lo que había declarado: “Hice una entrevista con @LauraAcuna donde comenté que como todo el mundo tengo que trabajar para pagar las deudas que uno normalmente tiene: impuestos, salud, mercado, etc”.

El músico argentino César Escola manifestó que tiene deudas cómo todos los ciudadanos, pero no se encuentra en "ninguna situación de necesidad" - crédito X

César Escola confrontó a través de sus redes sociales a quienes han malinterpretado su situación económica. Escola aseguró que la decisión de vender empanadas durante la pandemia no lo hace menos y se siente “orgullo” de lo que logró: “Y que en situaciones extremas como en pandemia no tuve reparo en hornear empanadas, al contrario me sentí muy orgulloso de darle el ejemplo a los míos que todo se puede hacer”.

Adicionalmente, César Escola hizo hincapié en la irresponsabilidad de aquellos que difunden información sin verificar, generando rumores que pueden afectar la imagen y la vida personal de las figuras públicas: “Así que le agradezco a los medios que no malinterpreten una entrevista poniendo titulares que no son en busca de clicks para sus sitios”. En su palabras, insistió en que se respete su privacidad, remarcó la importancia del uso adecuado de las plataformas y redes sociales. y expresó su repudio hacia los comentarios malintencionados: “Infórmense. Me dan asco”.

La carrera de Escola se caracteriza por su amplia trayectoria en la música y la televisión, siendo un referente en la industria del entretenimiento en Colombia. El diálogo continuo con sus seguidores quienes le brindaron apoyo: “Yo si decía que era puro clickbait”; “La prensa siempre manipula para engañar y vender”; “Clarísimo, lo normal en cualquier persona decente”, fueron algunos comentarios de la red social.