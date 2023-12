TikToker fue testigo de infidelidad en reconocido café de Bogotá y advirtió en redes: “Salgan de ahí, ella no los quiere”

Enojado, quiso prevenir a ambos jóvenes en sus redes sociales - crédito iStock

Según un estudio realizado por Gleeden, en Colombia, seis de cada diez personas han sido infieles en algún punto de sus vidas y, para el caso de los hombres, esta cifra llega a extenderse a ocho de cada diez. Sin embargo, investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México encontraron que las motivaciones, dependiendo del género, suelen ser distintas.

“Los hallazgos permiten observar que las mujeres tienden a ser infieles porque se sienten solas e incomprendidas; mientras que los hombres lo hacen por sentirse aburridos, incómodos y confundidos en la relación de pareja”, pero existen excepciones, cuenta de ello el episodio que el creador de contenido Santiago Rodríguez (Santcholo) presenció en una cafetería del norte de Bogotá.

Reconocido por compartir las “peores citas” de sus seguidores, entrado diciembre (2023) presenció el que podría ser uno de los encuentros más desagradables, desde que comenzó con la sección más viral de su cuenta de TikTok.

El video, que grabó con sed de justicia, iba dedicado “a el chico que estuvo en el Starbucks de la 93, ayer (martes 19 de diciembre) a las 2:00 de la tarde: sal de ahí, esa vieja no te quiere, no te ama”.

Según explicó, mientras “estaba ahí en el café, tenía que adelantar unas cosas, entonces aproveché y (después de tomar algo) me quedé a trabajar. Cuando llegaron dos viejas, se sentaron al lado mío y eran muy bullosas, así que escuchaba todo lo que decían. Una de ellas le dice a la otra: amiga te voy a presentar a mi novio –e hizo la seña de entre comillas– para que lo conozcas y me des el visto bueno, y más tarde va a llegar otro pelado que me gusta, con el podría pasar algo”.

La amiga soltó la carcajada y le dijo que no había aprendido nada de experiencias pasadas, pero que, sin embargo, le gustaría ser como ella, pero no era capaz de estar en una relación con dos personas a la vez.

Mientras Santcholo estaba adelantando sus trabajos llegó el primer muchacho, con un ramo de flores gigante y dos cajas de chocolates, las saludó a ambas y a la amiga de la joven con la que estaba saliendo le entregó uno de los detalles.

“El man súper detallista, les preguntó que querían comer y las invitó, y luego la supuesta novia se fue al baño. Entonces él se quedó hablando con la amiga y escuché cuando le dijo: ella no para de hablar sobre ti, la verdad es que la tienes mal, muy enamorada. Y él le contestó que se sentía muy feliz, que estaba muy ilusionado y en serio quería tener algo con ella”.

Sin que la “novia” se enterara de lo que estaba sucediendo en la mesa regresó para despedir al joven, pues su horario de almuerzo era limitado. Y tan pronto como salió del café fue bombardeada con comentarios negativos de su amiga.

“Ella le dijo: ‘Amiga, no entiendo lo que le ves, es la persona más cursi, el típico príncipe azul’. Yo pensé que la novia iba a defenderlo, pero no”. Le dijo que por chat era insistente con los mensajes, le daba los buenos días, las buenas noches, le preguntaba todo el tiempo cómo se encontraba o si ya había comido... “súper intenso”, la escuchó decir, con tono de hastío.

Pero estaba lejos de ser el final, pues después de despedir del supuesto novio de su amiga, empezaron a discutir sobre dónde se encontrarían con el otro joven al que la misma chica había citado ese día.

“Dijeron que se iban a quedar, yo ya me iba a ir, pero pensé que tenía que ver al otro man. Se demoró como media hora, yo ya había terminado mis cosas, pero estaba decidido a esperarme. El man llegó con un detalle, también. Le dio un peluche y una caja de gomas y la vieja le dijo: ‘Amor, me encanta que me des detalles. Y lo abrazó y le dio un besote, entonces él le dio su tarjeta (de crédito) y ella se fue a pedir (a caja lo que iban a comer)”.

Mientras la joven estaba realizando el pedido, su amiga le dijo al joven lo mismo que una hora antes le había dicho al supuesto novio: ‘¿Tú le hiciste un amarre, cierto? Porque no para de hablarme sobre ti, todo el tiempo’. Y él se puso muy feliz”.

Le respondió que ella a veces era algo distante en el chat o se desaparecía durante algunas horas, pero su amiga ‘ni corta ni perezosa’ le aconsejó que le escribiera más, sin temor a parecer intenso, pues “ella estaba profundamente enamorada de él”. Lo que colmó la paciencia de Santocholo, quien se levantó y se fue del lugar, aunque con el sinsabor por lo que vio durante la tarde.