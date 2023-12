Perro se debate entre la vida y la muerte: en video se ve cómo el empleado de una ‘pet shop’ le dio una ‘patada voladora’ en la cabeza

En una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un empleado de una "pet shop"le propina una pata en la cabeza a un perro y como el animal queda convulsionando . Crédito: @valejb25/ X

En el municipio de Ubaté, Cundinamarca, hay indignación por el maltrato a un animal en una tienda para mascotas. Tras un estremecedor acto de maltrato animal, en las redes sociales se han viralizado las fuertes imágenes del hecho.

El incidente, captado por una cámara de seguridad en una tienda de insumos veterinarios, revela la crudeza de un empleado que propina una patada a un perro.

La confusa situación se desató cuando el canino se acercó a un gato, y el empleado reaccionó con una violenta respuesta para supuestamente evitar que el perro atacara al gato.

Aspen, el perro afectado, se ha convertido en el rostro de esta lamentable realidad. En una entrevista con el medio regional La Villa, la familia de Aspen expresó su consternación y denunció el atroz maltrato sufrido por su mascota. Los propietarios de la tienda han asumido la responsabilidad económica de los gastos veterinarios y han estado en contacto constante con la familia, y se han preocupado por la evolución del animal.

“Es importante que este hecho no pase por alto y se vuelva un caso más de maltrato animal (…) no podemos caer en el juego del ‘ojo por ojo’; es una forma de generar conciencia en las personas, que debemos respetar todas las formas de vida. Esperamos que la ley se encargue de buscar un cambio en las personas que no son tolerantes. Queremos que Aspen esté de regreso en nuestro hogar”, sostuvo la familia en conversaciones con el medio antes mencionado.

Pese a que la tienda manifestó su colaboración para con la familia del perro, se desconoce la identidad de su agresor - crédito @valejb25 / X

Los dueños del establecimiento lamentaron el incidente y aseguraron estar colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes.

El video muestra otra versión

Pese al argumento del victimario, en el video de seguridad sí se ve al perro corriendo cerca del gato, pero al momento de estar frente a él, se pone en posición de juego, manteniendo su distancia.

En dicho video, se puede ver al hombre corriendo hacia el perro. En un momento, recoge su pierna y procede a propinarle una patada al rostro del animal. Aspen se retuerce un rato en el piso, e incluso, con su hocico abierto, permanece unos cuantos segundos boca arriba, si moverse.

Un segundo video, captado por la que sería dueña de Aspen, se ve cómo esta le reclama al hombre, manifestando que el perro había convulsionado. En este registro, el canino yace inmóvil a un lado de un pasillo del establecimiento. Otro registro muestra al perro convulsionar en el suelo, mientras que en una actitud calificada como cínica en redes sociales, el hombre que golpeó al animal pasa por su lado y le reclama a una mujer, sin tratar de ayudar al animal.

Los dueños afirman que desde pequeño, Aspen ha convivido con gatos, por lo que aseguran que las intenciones del animal no fue atacarlo, sino a jugar con él.

Por otra parte, la Administración Municipal de Ubaté, al conocer el suceso, ha expresado su rechazo mediante un comunicado oficial y anunció que el caso está siendo investigado por el Grupo GELMA de la Fiscalía.

Según la usuaria @valejb25, esta foto demuestra que Aspen convivía con gatos - crédito @valejb25 / X

La gravedad del acto ha llevado a que Aspen, de apenas año y dos meses de edad, se encuentre bajo cuidado veterinario en una clínica de Bogotá, con pronóstico reservado. La incertidumbre sobre la salud del perro ha generado una ola de solidaridad por parte de la comunidad, con manifestaciones de apoyo provenientes de diversas entidades, como la Clínica Santa Cecilia de Ubaté y la Clínica Especialidades Veterinarias El Country de Bogotá.

Varios ciudadanos se han pronunciado, esperando que este incidente sirva como un llamado de atención para promover un trato más humano y respetuoso hacia los animales.

En medio de la controversia, la familia de Aspen ha solicitado prudencia a la opinión pública, enfatizando que este caso no debe convertirse en un ciclo de represalias. Su llamado es claro: la ley debe ser la encargada de buscar un cambio en las personas que no son tolerantes. Quieren que Aspen regrese a su hogar y confían en que la justicia prevalezca.

La Alcaldía de Ubaté ha anunciado una investigación exhaustiva y ha ofrecido su acompañamiento para determinar lo sucedido, reafirmando que el maltrato animal es un delito en Colombia. En medio de la incertidumbre, la comunidad espera con ansias el regreso de Aspen a su hogar, confiando en que este doloroso episodio sirva como catalizador para un cambio positivo en la forma en que se trata a los animales en la sociedad.

Una publicación de una usaría identificada como @valejb25, afirma que el animal se encuentra fuera de peligro, pero se desconoce si el golpe, en su cabeza, le dejará secuelas posteriores.