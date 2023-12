Íngrid Betancourt criticó a Francia Márquez por la crisis migratoria, pero para hacerlo citó una noticia falsa

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt compartió información falsa. Además, increpó a la vicepresidenta Francia Márquez - créditos Infobae

La excandidata presidencial y directora del partido Verde Oxígeno Ingrid Betancourt está siendo blanco de críticas debido a una publicación que hizo en sus redes sociales. La política, que se ha mostrado como una contradictora del presidente Gustavo Petro, en esta ocasión se fue contra la vicepresidenta Francia Márquez por la situación migratoria que se está viviendo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

La cuestión fue que Betancourt compartió un trino con información falsa en el que se mencionaba que supuestamente 1.000 africanos se encontraban en el aeropuerto de Bogotá esperado a la vicepresidenta para que supuestamente los atendieran. Además de compartir la fake news, la excandidata cuestionó a Márquez por un supuesto pago.

“¿Cuánto cobró Francia Márquez por traerlos a vivir sabroso?”

El trino de Ingrid Betancourt contra Francia Márquez había sido desmentido por ColombiaCheck - créditos @IBetancourtCol/X

De acuerdo con la plataforma que desmiente noticias falsas, ColombiaCheck, contrario a los falsos mensajes difundidos en redes sociales y compartidos por Ingrid Betancourt, las autoridades reportaron entre 40 y 70 migrantes en tránsito, desestimando también la supuesta autorización para ingresar al país por compromisos con Francia Márquez.

También enfatizaron que, en relación con la información errónea que menciona supuestos beneficios ofrecidos por la vicepresidenta a estos viajeros, ninguno de los 17 instrumentos de cooperación firmados con países africanos durante el viaje oficial de Francia Márquez a ese continente contempla beneficios económicos o de manutención para migrantes.

Entre tanto, las redes sociales se llenaron de burlas y cuestionamientos a la excandidata presidencial y su particular publicación: “Presume su ignorancia sin sonrojarse”, “Mija, no le da pena escribir esas cosas”, “Este país está lleno de gente horrible, pero la gente horrible y con poder, como Ingrid, están en el top”, fueron algunos de los comentarios que respondían la publicación de Betancourt.

Burlas por el desatino de la excandidata presidencial - créditos redes sociales X

Burlas por la noticia falsa compartida por Ingrid - créditos redes sociales X

El aeropuerto El Dorado de Colombia tuvo una alerta tras la detección unos niños migrantes africanos no acompañados, un evento que resalta las deficiencias en los protocolos de seguridad y control migratorio. La situación suscitó interrogantes sobre las regulaciones y permisos de entrada para ciertos países africanos.

La Cancillería de Colombia informó que, tras una actualización en mayo, no existe una exención de visa para países africanos, excepto para Marruecos, que disfruta de acceso sin visado. Con la reciente modificación, los ciudadanos de países como Argelia, Cabo Verde, Cuba, entre otros, son ahora beneficiados para obtener la visa de tránsito aeroportuario al viajar a un tercer destino vía Colombia. Los menores migrantes, sujetos a estos procedimientos migratorios, son el principal foco de las nuevas medidas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración de Colombia para garantizar una migración regulada y proteger sus derechos fundamentales.

La resolución 5488 de la Cancillería establece que viajeros de países específicos necesitan una visa de tránsito aeroportuario que sólo permite estancias en zonas de tránsito hasta 24 horas, sin posibilidad de cambio de aeropuerto. Con la revisión de regulaciones, se redujo la lista de países que requieren esta visa para tránsito. Además, el Ministerio reafirma su compromiso de seguir las acciones de entidades como Aerocivil e IATA para prevenir el tráfico de migrantes.

“Dicha visa para tránsito solo permite la permanencia en zona de tránsito aeroportuario hasta por 24 horas y no autoriza cambio de aeropuerto. La llegada y permanencia en zonas de tránsito internacional no se considera como un ingreso al territorio nacional, en términos migratorios”, se aprecia en la resolución.

Vale resaltar que el vicecanciller Francisco Coy ha desvinculado el viaje diplomático a África de la vicepresidenta Márquez del aumento de migrantes africanos: “no hay ninguna relación entre el viaje a África y el aumento de este flujo migratorio”. Coy ha aclarado que, aunque el 80% de los pasajeros del vuelo de Turkish Airlines proviene de naciones africanas, la mayoría tiene la intención de continuar hacia el norte, no de permanecer en Colombia. Además, aseguró que lo que ocurre en El Dorado no es una crisis humanitaria sino más bien una “congestión”.