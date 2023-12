Habitante de calle se le adelantó al Niño Dios en Bogotá: vecinos tuvieron que sacarlo del pesebre

En Usme, vecinos tuvieron que unirse para retirar a un habitante de calle que se acostó en el pesebre - crédito Colprensa/redes sociales

Además de la realización de la novena, que es una oración que se realiza de manera diaria desde el 16 hasta el 24 de diciembre, otra costumbre que existe en algunos hogares es la elaboración de un pesebre, con el que se representa el nacimiento de Jesús en Belén.

En Colombia, esta costumbre hace que en algunos barrios las personas se unan para elaborar estructuras de gran tamaño para diseñar el pesebre y realizar la novena juntos; sin embargo, en Bogotá, terminó siendo aprovechado por un habitante en condición de calle.

En redes sociales fue expuesto un caso en el que en la localidad de Usme, los vecinos tuvieron que juntarse, pero para retirar a un habitante de calle que se había adueñado del sitio en el que pondrían la figura del Niño Dios el 25 de diciembre.

“En Usme ya nació el niño Dios y hasta me pidió dos lukas para el bareto”, fue la descripción que acompañó la publicación, que se hizo viral, por lo que múltiples usuarios tomaron la situación con humor y compartieron creativos comentarios en los que se burlaron.

“Está un poco crecido ese niño Jesús”, “Mínimo hace el primer milagro y le desaparece el celular”, o “Apareció por obra y magia del espíritu santo”, fueron algunos de los comentarios dejados por los usuarios al respecto.

Un habitante de calle en Usme invadió el espacio en el que sería puesta la figura del 'Niño Dios' - crédito redes sociales

¿Cuándo se debe poner el Niño Jesús en el pesebre?

Esta es una de las preguntas que más se hacen en los hogares colombianos, ya que dependiendo de la familia, los detalles de la celebración pueden cambiar; sin embargo, se recomienda no poner la figura de Jesús en el pesebre, sino hasta después del 24 de diciembre.

La celebración de la novena representa el proceso de nueve meses que pasó María hasta tener a su hijo en Belén, siendo cada día de oración una recordación de cada mes hasta el momento del parto, es por ello que se tiene la tradición de poner la figura de Jesús en la noche del 24 de diciembre o la madrugada del 25 de diciembre.

Colombianos hicieron la novena durante un vuelo y se hicieron virales

Aunque para muchas personas la novena solo es una tradición que hace parte de la Navidad, en algunos hogares la realizan como una tradición que consiste en el cumplimiento de una promesa, por lo que esta oración se convierte en algo obligatorio en estos casos.

Debido a que el primer día de la novena los tomó a bordo de un vuelo, un grupo de colombianos tomó la decisión de incomodar a los demás tripulantes y realizar la novena durante el recorrido, acción que se volvió viral en redes sociales.

En la grabación se observa a un hombre leer en voz alta los gozos del día, mientras que las demás personas cantan en simultáneo para luego continuar con la oración.

“Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven, ven”, repitieron al unísono los demás tripulantes del vuelo.

Un grupo de colombianos rezaron la novena navideña en pleno vuelo - crédito @Palalalalala211/TikTok

Esto fue tomado con humor por algunos usuarios, pero también con críticas, ya que algunas personas afirmaron que era una falta de respeto para aquellos que no querían participar de la oración, pero tuvieron que escucharla en ese momento.

“Entre este y el que saca el bafle en el metro no hay diferencia”, “A mí me gustan las novenas, creo que son un espacio bonito de convivencia con amigos y familia, pero creo que no es para hacerlo en espacios públicos, sigue siendo un tema religioso que a otros incómoda”, o “Mi gente linda, mi gente bella, yo hubiera querido ir en ese vuelo”, fueron algunos de los comentarios registrados.