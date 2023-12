Francia Márquez podrá comprar su casa: el Fondo Nacional del Ahorro le aprobó el crédito

La vicepresidenta de Colombia Francia Márquez recibirá casi mil millones de pesos para comprar casa - Crédito Francia Márquez / Facebook

A principios de diciembre la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez volvió a ser tema de polémica luego de que se diera a conocer que había solicitado un millonario crédito al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para comprar una casa.

Te puede interesar: José ‘el Mono’ Abello pasó de estar en la cárcel La Tramacúa a su residencia en Santa Marta

Pese a todo el revuelo nacional que esto causó, el miércoles 20 de diciembre la junta directiva del FNA se reunió para debatir la aprobación del crédito de la vicepresidenta, ya que por reglas internas de la entidad las personas con alto perfil público, como el de Márquez Mina, son sometidas a un escrutinio más estricto en el proceso de aprobación.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Por qué están culpando a Francia Márquez y a Álvaro Leyva por la crisis migratoria de africanos en El Dorado

La revista Semana dio a conocer que en medio de la reunión se estudiaron los ingresos, gastos y capacidad de pago de la vicemandataria, que cumplió con los requisitos del FNA y recibirá el desembolso de 920 millones de pesos para comprar vivienda.

Según lo informado por el medio en mención, los integrantes de la junta determinaron que Márquez Mina no tenía ningún problema para recibir el crédito, ya que el estudio financiero fue positivo y tiene más de 16 meses con sus cesantías en la entidad, razón por la cual aprobaron el préstamo de vivienda.

Te puede interesar: Exministro de Iván Duque hizo fuerte reclamo a Francia Márquez por los migrantes africanos en El Dorado: ¿qué dijo?

En su momento la vicepresidenta escribió en su cuenta de X: “¿Qué de malo tiene que esté solicitando un crédito hipotecario que me permita acceder a una vivienda segura para mi familia? (...) para mí y para la mayoría de colombianos, acceder a un crédito para tener una vivienda es un esfuerzo de todos los días. Yo lo hago con la frente en alto, sin hurtarle los recursos al Estado ni meterme con las mafias del narcotráfico. Gracias a Dios”.

Francia Márquez cuestionó a la periodista Camila Zuluaga por informar que es problemática su solicitud de un crédito hipotecario al Fondo Nacional del Ahorro - crédito @FranciaMarquezM/X

El presidente Gustavo Petro también defendió a la vicepresidenta y sostuvo a través de X que él mismo había solicitado un crédito al FNA cuando fue congresista y que así compró su primer apartamento. Finalmente, el jefe de Estado calificó la polémica de la vicepresidenta como un ataque racista.

“Como congresista en algún momento tomé crédito del Fondo Nacional del Ahorro como servidor público que era, compré mi primer apartamento, quisieron embargarme mi casa y embargaron mis ingresos. Me enorgullece decir que compré mi casa a crédito y no robando. El ataque a Francia por recibir un crédito tiene que ver con que no comprenden como una persona de color negro en su piel, pueda ser vicepresidenta de la República y obtener un crédito”, sostuvo Gustavo Petro en su cuenta de X.

A través de su cuenta de X el presidente Petro expresó su apoyo a Francia Márquez - crédito @petrogustavo/X

¿Francia Márquez no tiene casa?

Contrario a lo que se pensaría tras la petición del crédito de vivienda de Márquez al FNA, la vicepresidenta sí tiene una vivienda que ella misma reconoció durante la campaña presidencial.

“Nunca el Estado me ofreció una vivienda para mi familia. Hasta que gané el Premio Goldman pude hacer una casa para mi mamá y comprar un apartamento en Cali. No es cierto que tenga dos apartamentos, tengo uno, solo que el apartamento tiene un garaje, y entonces tiene una escritura individual. Dijeron que tenía dos propiedades para difamar”, dijo la entonces fórmula presidencial de Gustavo Petro a través de un video difundido a través de redes sociales.

En campaña presidencial la hoy vicepresidenta Francia Márquez reconoció que tenía una vivienda en Cali - crédito Francia Márquez / X

Según pudo constatar en su momento La FM, la vivienda está ubicada en un edificio de estrato 4, que adquirió en cerca de $75 millones en septiembre de 2018; sin embargo, las otras viviendas del mismo edificio tienen un valor que oscina entre los 170 y 200 millones de pesos.

Por otra parte, la vicepresidenta había tuna casa de descanso en Dapa, en inmediaciones de Yumbo (Valle del Cauca), a donde se traslada en helicóptero por cuestiones de seguridad, según detalló un informe de las Fuerzas Armadas. Aunque la vivienda avaluada entre 1.500 y 3.500 millones de pesos no está a su nombre, la vicepresidenta pasa algunos días de descanso en el predio.