El Grinch y su mascota fueron vistos paseándose en moto por Cali: en video quedó registrado el extraño suceso en vísperas de Navidad

Junto a su golden retriever de avanzada edad, estuvo paseándose por la Sucursal del Cielo - crédito @jdv71_ / TikTok

Holgazán, brillante y amargado, el personaje que mayor reconocimiento otorgó en vida al escritor y caricaturista estadounidense Theodor Seuss Geisel, conocido como Dr. Seuss, fue visto paseándose junto a su perro ‘Max’, por las calles de la Sucursal del Cielo en vísperas de Navidad.

Conocido por su inmenso sentimiento de rencor hacia los habitantes de Villa Quien y querer robarse las fiestas de fin de año, al no tener con quién celebrarlas, el Grinch, tan peludo y verde como en la famosa película de Ron Howard, estrenada en el 2000 ha estado dando de qué hablar.

Y es que un grupo de conductores logró registrar el momento en el que el curioso personaje transitaba en una moto con sidecar por una de las principales avenidas de Cali durante la tercera semana de diciembre de 2023.

El hombre, disfrazado de pies a cabeza, conducía con el traje, la máscara y su fiel ayudante (golden retriever de avanzada edad) entre otras motos y vehículos particulares que, incrédulos ante dicha escena, decidieron reducir la velocidad para verlo a detalle.

junto a su perro, Max, fue captado en una mota con sidecar - crédito @jdv71_ / TikTok

Sin embargo, con la arrogancia que caracteriza al personaje, este volteaba a mirarlos de reojo, para luego fijar su mirada en el camino y hacer un gesto con desdén.

En redes sociales, al menos 74.000 personas interactuaron con el video, varios de ellos señalando que es un personaje que logran reconocer con facilidad, pues, incluso cuando no es Navidad, el sujeto suele pasearse con su perro, al que le pone gafas y un casco de protección, antes de subirlo en su icónica moto:

“Jajajaja amé el gesto del Grinch, no lo andes grabando”, “La actitud del Grinch y su firulais, típica”, “Él es David y siempre rueda por las calles de Cali con su perrito”, “La mejor parte es cuando nota que lo están grabando y acelera”, “Se tomó el papel muy en serio”, “Acelerando con las cámaras de foto multa en plena autopista, ese sí es el Grinch”, “Ese señor es patrimonio caleño”, “Esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo jajajaja”, se lee en algunos de los comentarios de quienes fueron sumándose a la conversación generada por el video en redes sociales.

Mientras tanto, en Bogotá, la moto pesebre entrega felicidad a los niños de escasos recursos:

También, la semana antes de Navidad, el país conoció la historia de Fernando Castañeda, un ciudadano de 60 años que, justo antes de celebrar las fiestas, encontró una causa por la cual trabajar, luego de haber instalado un pesebre en su moto de repartos:

“Se me vino la idea de un momento a otro de, sobre el baúl, hacerle el pesebre. Inicialmente, le puse la guirnalda al baúl, solamente, en un día le puse la guirnalda y al otro día me animé, la gente comenzó a saludarme en las calles, entonces, ya me vino la idea de hacerle el pesebre”, explicó en entrevista para Citytv.

Entendiendo que la Navidad va más allá de las decoraciones, decidió dar felicidad, repartiendo donaciones entre los niños de bajos recursos que viven en la capital.

Entrega regalos y alegría en Bogotá - crédito @fernando.arias766 / TikTok

“La idea nace a raíz de un cliente mío que en noviembre me dio unos jugueticos. Me dijo: ‘Usted, como anda de mensajero en todo lado, mira a ver a quién le regala esto’. Entonces se los di a unos niños de la calle y, de ahí para acá, tuve la idea de recolectar jugueticos para darles a los niños”, detalló en diálogo con el matutino de Arriba Bogotá.

Y, en su primera misión, hizo lo propio con varios niños de una familia que vive de limpiar ventanas en un semáforo. Ellos lo inspiraron a seguir entregando regalos: “Ando así por todo lado, en los semáforos la gente me saluda, doy alegría, yo transmito alegría, soy una persona a la que le gusta ser feliz y que los demás sean felices, así como yo”.