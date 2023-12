Por qué es tendencia en redes sociales la alcaldesa de Bogotá: esto fue lo que pasó

López resaltó que toda su vida política ha estado enfocada a derrotar a los dos movimientos más influyentes del país - crédito Infobae

Claudia Nayibe López Hernández es tendencia. A menos de once días de finalizar su periodo administrativo como alcaldesa Mayor de Bogotá, las críticas le llueven a la máxima autoridad de los bogotanos.

Y es que la mandataria es tendencia en Colombia por sus declaraciones a Caracol Radio, el martes 19 de diciembre de 2023, en referencia a su vida política y gestión como administradora de la ciudad.

“Mi vida política desde que empecé a estar en el servicio público, primero en el Senado, luego en la alcaldía; mi vida política siempre ha sido derrotar al uribismo y derrotar al petrismo. Yo gané en el Senado derrotando a los candidatos del petrismo y el uribismo. Gané en la alcaldía derrotando a los candidatos del uribismo, petrismo y peñalisismo”, precisó López.

La futura exmandataria agregó que su vida será esa, puesto que el país necesita menos saboteo y menos polarización ideológica “por matarse entre ellos son capaces de acabar con Colombia, son capaces de hacer 6.402 asesinatos de jóvenes para presentarlos como bajas de conflicto. Son capaces de recaudar dineros de campaña con el narco que sea, con el bandido que sea, con tal de ganar para ver como se eliminan mutuamente”.

Para López, el uribimo y el petrismo hacen parte del pasado de Colombia.“Lo digo con dolor por el petrismo”.

“Lleva año y medio gobernado y representa todo lo contrario. El país en este momento está angustiado, desesperanzado, la economía va cayendo, la polarización sigue; en vez de soluciones, en vez de concertaciones, en vez de acuerdos. De manera que mi vida siempre ha sido esa, eso a ustedes nunca les extrañe. Preocúpense cuando el uribismo y el petrismo no me den palazos, cuando no me quieran matar. Como no me pueden matar a punta de bala, entonces me tratan de matar a punta de calumnias”, sumó López.

Estas afirmaciones no cayeron nada bien en representantes de los dos movimientos políticos más influyentes del país en los últimos diez años. Y es que desde su cuenta de X, tanto el expresidente Álvaro Uribe Vélez como el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, reaccionaron a los comentarios de López.

El primero en expresarse fue el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, que compartió: “Alcaldesa Claudia López: Para echar discursos: Excelente; Para trabajar: simula ser intensa, pero no le rinde; En seguridad, según ella: sobresaliente porque todo lo malo fue de Duque y Petro; En derroche un poquito apenas: 1 billón 200 mil millones. (Pero ese poquito le alcanza para la campaña del 26)”.

El expresidente le tiró duro a la aún mandataria de Bogotá - crédito @AlvaroUribeVel/X

Esta no fue la única vez del mes en la que Uribe se dirigió a la alcaldesa por su forma de expresarse y tirar pullas al petrismo y el uribismo. El sábado 16, el expresidente comentó que “(Si le toca, es de izquierda y petrista. Y si le toca, también se puede vestir de derecha y ser antipetrista. Una prueba de su incoherencia en la política) Claudia López termina una de las peores y más incoherentes alcaldías en la historia de Bogotá”.

En cuanto a la otra cara de la moneda, el representante del petrismo Gustavo Bolívar se unió a las críticas de Uribe y afirmó que la aún mandataria de Bogotá inventó un nuevo movimiento político en el país, el “El camaleonismoportunismo”.

“Con Claudia López nace una nueva vertiente ideológica: El camaleonismoportunismo. Un día es progresista, otro de centro y la mayoría de las veces de derecha. Se mueve de acuerdo a las tendencias electorales. Dice mentiras y engaña sin sonrojarse y culpa a terceros de sus fracasos”escribió Bolívar el 20 de diciembre, a las 8:57 a. m., en X.