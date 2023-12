Los roces de Gustavo Petro con el fiscal Barbosa y la procuradora Cabello en el 2023

El año 2023 ha estado marcado para el presidente Gustavo Petro por diferentes choques y diferencias de ideas con diversos personajes de la política nacional como Francisco Barbosa y Margarita Cabello - crédito Jesús Avilés Infobae

El año 2023 ha estado marcado para el presidente Gustavo Petro por diferentes choques y diferencias de ideas con diversos personajes de la política nacional e incluso internacional. Una de las personas con las que más se han dado discusiones ha sido con el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, incluso desde la campaña para convertirse en primer mandatario; sin embargo, no ha sido el único, pues, de igual manera ha tenido encontronazos con la procuradora General Margarita Cabello. Las diferencias de ideas del jefe de Estado con ambos han sido por temas como la Paz Total, jóvenes de la Primera línea, destitución de alcaldes, entre otros.

Una de las personas con las que más se han dado discusiones ha sido con el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, incluso desde la campaña para convertirse en primer mandatario; sin embargo, no ha sido el único, pues, de igual manera ha tenido encontronazos con la procuradora General Margarita Cabello - crédito Infobae

La primera línea

Uno de los temas que en más oportunidades ha enfrentado al fiscal general Francisco Barbosa con el presidente de la República, Gustavo Petro, es el de los jóvenes pertenecientes a la primera línea. Pues desde los primeros pasos de su campaña política, el hoy primer mandatario prometió buscar la libertad para ellos.

Te puede interesar: Jota Pe Hernández aprovecha que Marco Antonio Solís destacó a Nayib Bukele para arremeter contra Petro

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Y es que, durante una intervención de Gustavo Petro en un encuentro que tuvo con estudiantes en San Andrés, el primer mandatario exclamó: “La movilización de la juventud debe mantenerse. Tenemos 305 muchachos presos por la movilización popular. Se vengó el Estado en ellos. La Fiscalía los trató de terroristas, generó una comunicación en el conjunto de los fiscales en todo el país, que cuando llegaba un caso de estos jóvenes a cualquier lugar ya el fiscal del caso estaba diciendo ‘terrorismo’,”

Te puede interesar: Jennifer Pedraza y Julián Sastoque estallan contra el presidente Petro por no asistir a cita con Consejo de Juventud

Estas palabras no pasarían desapercibidas por parte el fiscal, quien le contestó a varios medios que “el presidente cree que es el fiscal general, entonces estamos ante un problema de fondo. Él no hace parte de la rama judicial. Cómo hacemos para entender y explicar que no es mi jefe y no es la Fiscalía ni los jueces”, replicó el funcionario.

En el enfrentamiento más reciente entre Barbosa y Petro alrededor de este tópico, la Corte Constitucional el 30 de noviembre advirtió que no se le puede dar estatus de voceros de paz a las personas privadas de la libertad, ante esto el presidente en su cuenta de X salió en defensa de los integrantes de la Primera línea “Los jóvenes de primera línea y de segunda y de tercera, y más allá no son victimarios, son las víctimas de un estado que no solo les quitó ojos y los encarceló por miles sino porque los dejó sin educación y sin oportunidades”.

El presidente Petro se refirió al anuncio del fiscal Barbosa sobre la libertad de los jóvenes de la primera línea designados gestores de paz - crédito @petrogustavo/X

A esto el fiscal Francisco Barbosa contestó al presidente que: “Personas de primera línea no van a poder salir (de cárceles) en Colombia. Los victimarios no pueden estar por encima de las víctimas”.

Pelea por el director del CTI en Buenaventura

Luego de que estallara el escándalo en el que se denunciaba que el director del CTI de Buenaventura tenía unos presuntos nexos con el narcotráfico, y desde que se supo, el presidente Petro insistió en que se investigara a fondo este caso. Frente a esto, el fiscal Barbosa dijo que se veía un ataque a la rama judicial y que “ahora me van a volver narcotraficante a la Vicefiscal para presionar a la Corte”.

Te puede interesar: Lavado de activos y enriquecimiento ilícito: estos son los procesos judiciales que tiene Álex Saab en Colombia

A lo último el jefe de Estado le contestó: “Mis preguntas son: Sí, existía desde hace meses conversaciones amistosas entre el jefe del CTI de Buenaventura y un narcotraficante, ¿por qué sigue en el cargo? ¿Por qué lo protegieron? ¿Cuánta cocaína se ha exportado usando ese cargo en la fiscalía?”.

El presidente Petro cuestionó nuevamente a la Fiscalía por señalamientos contra la vicefiscal - crédito X

Cuestionamientos que provocaron que Francisco Barbosa estallara y respondiera duramente: “Aquí no estamos en una organización criminal como cuando él participó en el M-19, en donde las decisiones se tomaban rápido y sin debido proceso, estamos en un Estado Social de Derecho. Si el Presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, estoy listo”.

Otros choques entre el fiscal y el presidente

Uno de los temas que ha confrontado a Francisco Barbosa y a Gustavo Petro ha sido la Paz Total, pues la Fiscalía General se negó a levantar órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo con los que el Gobierno quería negociar, además lo hizo lo mismo con otros grupos armados con los que el presidente quería buscar diálogos de paz.

Otra controversia fue a causa de la ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales que no tengan estatus político, acerca de la cual Barbosa dijo lo siguiente: “Quiero decirlo con mucha claridad, yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (d), y el fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, en una fotografía de archivo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Destitución alcalde de Riohacha

No obstante, la pelea institucional del presidente no se quedó solo con la Fiscalía, pues, en el transcurso del año, peleó de igual manera con la procuradora Margarita Cabello. Y es que a mitad de año, en el mes de julio, Gustavo Petro le respondió al Ministerio Público que no atendería a la suspensión del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, que esta entidad le había puesto.

El Jefe de Estado argumentó que, según la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2020, las autoridades administrativas no tienen la facultad de remover a funcionarios elegidos mediante sufragio. Frente a esto en una entrevista de W Radio, la procuradora General le respondió al primer mandatario que: “Está mandando un mensaje gravísimo para la institucionalidad del país. Es la primera vez en la historia que un presidente dice que no acata una orden de un órgano independiente”.

Procuradura Margarita Cabello criticó al presidente Petro por no acatar sanción contra alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez. Jesús Aviles - Infobae

Suspensión a congresista del Pacto Histórico

Luego de que el Ministerio Público inhabilitara por ocho meses a al senador del Pacto Histórico Alex Flórez el 24 de mayo, inició investigaciones en contra de María José Pizarro, Alexander López y Susana Boreal. Frente a esta situación, el presidente comentó “A propósito, ¿se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió”.

Frente a estas palabras, la procuradora Margarita Cabello respondió en una rendición de cuentas del Ministerio Público, entre otras cosas al presidente, que “Nosotros tenemos muchas investigaciones contra servidores de elección popular, no solamente contra servidores del Pacto Histórico. Mucho es lo que se les ha archivado, muchos son los conceptos que hemos dado frente a este partido en donde solicitamos absolución frente a investigaciones de pérdida de investidura y contra muchos servidores, allá no hay color”.

Otras peleas

En el mes de agosto, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto del decreto de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, mientras la Corte Constitucional hacía un análisis de este, en el que Margarita Cabello opinó que le parecía “inadmisible la pretensión del Presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia”.

Otra diferencia de ideas entre la procuradora Cabello y el presidente Petro se presentó en noviembre de 2023 después de que el primer mandatario decidiera no subir salarios de altos funcionarios luego de que la Corte Suprema tumbara una parte de la reforma tributaria sobre las regalías.

A lo que Margarita Cabello dijo que: “Hay normas y hay leyes que determina el funcionamiento de todo el sector público, y una de esas reglas generales es que por lo menos el IPC tiene que ser respetado porque son los movimientos propios del costo de la vida; entonces hay reglas especiales que determinan y que le dan funciones específicas al presidente de la República para determinar los aumentos en los salarios y él sabe que se tiene que ceñir a la regla”.