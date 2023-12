Linda Caicedo bailó villancico a ritmo de salsachoke y enloqueció a sus seguidores en redes sociales

La jugadora caleña enloqueció a sus seguidores con sus pasos navideños - crédito lindacaicedo24/TikTok

Linda Caicedo se convirtió en una de las futbolistas más importantes en el mundo gracias a sus destacadas actuaciones con la selección Colombia femenina con las que puso a bailar, no solo a defensas rivales, sino también a los colombianos.

Por eso, la delantera caleña no dejó pasar la oportunidad para mostrar sus dotes como bailarina, por lo que a través de una publicación en su cuenta de TikTok compartió una coreografía de Navidad con la que descrestó a sus seguidores en la red social china.

La jugadora de 18 años dejó ver sus pasos de baile con el villancico Campana sobre campana a ritmo de salsachoke y la publicación se llenó de comentarios elogiando los movimientos de la jugadora, inclusive, le pidieron que celebrara así sus goles.

Algunos de los mensajes en la red social fueron: “Pa cuando ese baile en un partido con gol tuyo?”; “🥰así baila el futuro balón de oro 🥰, un saludo cordial desde París”; “Jaja Linda siendo Linda”; “tu fan te amo 🥺 so del valle del Cauca”

Y es que Linda Caicedo tiene mucho por qué celebrar en 2023, pues, a pesar de la lesión de tobillo que la alejó de las canchas, su temporada con el Real Madrid femenino y sus éxitos con la selección Colombia la colocaron en lo más alto del fútbol mundial.

Por ejemplo, el 4 de diciembre de 2023, la jugadora caleña fue reconocida con el galardón Golden Girl, premio que entrega el medio italiano Tuttosport y que tiene en cuenta las votaciones de 50 periodistas deportivos, lo que le significó convertirse en la futbolista joven más importante del año y una de las figuras del deporte más popular del mundo.

Aunque Caicedo no pudo asistir a la ceremonia de premiación que se llevó a cabo en Turín, Italia, por la recuperación por la lesión de su tobillo, a través de un video la caleña agradeció al Real Madrid y a la selección Colombia por haber confiado en ella.

Linda Caicedo bailó villancico a ritmo de salsachoke para prender la Navidad - crédito Daniel González/EFE

“Aprovechar a agradecer a todos los que creyeron en mí por sus votos, al Real Madrid que a la final sin ellos no hubiese sido posible todo esto, por supuesto a la selección Colombia que ha sido un lindo proceso y a mi familia, a mi pareja, que han estado pendientes en todo este proceso y también me han ayudado para seguir creciendo individual y colectivamente”

También, Caicedo felicitó a su compañero en el equipo masculino Jude Bellingham que se quedó con el Golden Boy; como también, le agradeció a la leyenda del Real Madrid Emilio Butragueño por recibir el premio en su nombre.

“Felicitar a todos los nominados, en especial a Bellingham por la gran temporada que está haciendo con el real Madrid. Pasaba también por aquí a disculparme por no poder estar allá con ustedes en la gala para mí sería un honor, pero bueno, por todo el tema de la lesión tendré que estar acá recuperándome y agradecerle a Emilio por recibir este premio en mi nombre, no podría estar mejor representada”

Pero no solo ganó ese reconocimiento, sino también, gracias a su nominación en The Best de la Fifa y al premio Puskas, tuvo la oportunidad por competir por significativos premios que muy pocas veces tienen presencia de colombianos.

Por otro lado, gracias a su actuación en la Copa Mundial Femenina de la Fifa Australia/Nueva Zelanda 2023, Caicedo se quedó con el premio a mejor gol del torneo por el tanto que anotó frente a la selección alemana, que abrió el camino para que las jugadoras cafeteras superaran por dos tantos contra uno a las europeas.