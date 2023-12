Está prohibido elevar cometa, tener una ballena como mascota y pasear ganado en un parque: el choque cultural de un colombiano con las leyes en el extranjero

Al indagar sobre leyes, un colombiano tuvo su primer choque cultural - crédito Andina / Pixabay / Frank Augstein

Tras una temporada en Londres, el creador de contenido paisa Daniel Giraldo tuvo lo que viajeros y blogers conocen como un choque cultural, al indagar por las normas en su nuevo país de residencia y encontrarse con lo que decidió catalogar como las “leyes locas del Reino Unido”.

El listado va desde algunas normas de convivencia y sentido común hasta prohibiciones estrictas sobre la tenencia de animales, maneras de ir al baño y actividades de ocio que, de plano, no se pueden realizar en ciertos espacios.

“Hay cosas muy locas en esta ciudad, la gente hace ciertas cosas que uno no entiende y hay cosas que, de por sí, usted nunca va a entender porque no tienen explicación. Una de esas cosas que me han volado la cabeza es que en esta ciudad no solamente la gente está loca, sino también hay leyes que te hacen preguntarte por qué”, comentó el TikToker, a manera de introducción.

La primera de ellas, según comentó ‘El Dane’ en un video que dio de que hablar en redes, se habría pensado como una estrategia para detener la pesca furtiva de animales:

“Aquí en el Reino Unido, no hay posibilidad, usted no puede pensar, no puede si quiera considerar tener una ballena de mascota o un delfín (…) todas las ballenas, los delfines, los centuriones, le pertenecen a la corona británica. No hay una ballena que no tenga dueño, todas le pertenecen al rey Carlos III”.

Ni balles, ni delfines, ni cisnes pueden ser de alguien diferente al Rey - crédito @soyeldane1

Y continuó: “Puede sonar muy absurdo, pero es una Ley que está bien fundamentada, porque lo que se busca es que no haya cacería ilegal de estas especies. Se hace, hace siglos. La corona británica, básicamente, cuenta cuantas ballenas hay en el territorio británico”.

Pero, las ballenas y los delfines no son los únicos animales que, por Ley, le pertenecen a la corona. También los cisnes, aves majestuosas de plumaje blanco, son todos del Rey “Usted no se lo puede llevar, no lo puede tocar”.

Está bien si alguien tiene otros animales de granja, pero, bajo ninguna circunstancia puede pasearse con ellos en espacio público, o al menos no en la capital del Reino Unido, debido a que su comportamiento podría interferir con la vida en la ciudad.

“Ninguna persona llevara ni hará que lleven a un espacio abierto a ningún tipo de ganado vacuno, bobino, caprino, etc. Usted no puede salir con su vaca, su cerdo o su oveja. Aunque esta norma si tiene mucho sentido, porque, aunque ustedes no lo crean, las vacas parecen inofensivas, pero pueden tener comportamientos violentos”, explicó el colombiano.

Algunos juegos o actividades de ocio también están prohibidos, dependiendo de la edad o el lugar en el que se desarrollen. Este es el caso del pasatiempo favorito de algunos colombianos, en agosto: “Aquí no se puede elevar cometa, no se puede” y los juegos en parques públicos solo están diseñados para menores de edad: “Hay otra norma, aunque esta sí tiene mucho sentido y es que una persona adulta no se puede montar en los jueguitos para niños”.

Las leyes protegen especies en peligro, la vía pública y los intereses del Rey - crédito EDREAMS ODIGEO

También en los parques, se encuentra prohibido hacer uso de los lagos, a no ser que exista una razón de peso: “Si usted ve en un parque un lago y siente ganas de tirarse, de lanzarse ahí, sin importar si está sucio o demasiado frío, no lo puede hacer. Esta rotundamente prohibido lanzarse a un lago sin una excusa razonable”.

Y, por último, aunque no está prohibido orinar en la calle, si existen ciertas condiciones en las que los hombres deben realizar sus necesidades, de no querer ser acreedores a una multa. Sin embargo, no es una opción económica; ya que, para hacerlo hay que contar con un automóvil:

“Otra norma bien extraña, bien particular que hay en Reino Unido es que, si un hombre se siente obligado a orinar, puede hacerlo en público, siempre y cuando sea su vehículo, apuntando a la rueda y con la mano derecha encima del carro”.

Los seguidores de El Dane no desaprovecharon la oportunidad para preguntarse por qué el Reino Unido estableció algunas de estas normas, mientras, algunos sugirieron que, aun no estando prohibido, tampoco lo harían en Colombia:

“Detrás de cada regla hay una persona que llegó a hacerlo”, “Yo siempre me monto en esos columpios y la policía no me dice nada más que ‘morning mate’”, “Descolumpiada no hay”, “Claro, porque en Colombia tener una ballena como mascota es la cosa más normal”, “Que buen informe”.