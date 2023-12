Conductor de Uber agredió a periodista por comer una empanada: esto es lo que se sabe

La agresión se habría provocado porque Mayorga se estaba comiendo una empanada - crédito @ignacio.mayorga.alzate/Instagram

Ignacio Mayorga fue víctima de la intolerancia de un conductor de Uber, que el 14 de diciembre, en la noche, lo agredió, rompiéndole la cara, luego de que este sacara una empanada mientras era transportado a su vivienda.

Te puede interesar: Asesinaron a un gallero con su propia arma de fuego en Ibagué

Si bien el caso fue denunciado el 15 de diciembre, se convirtió en noticia el 19 de diciembre, cinco días después de los hechos. Ese día, Mayorga, en Instagram, ventiló el caso.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Martha Lucía Zamora se defendió de los señalamientos del canciller Álvaro Leyva: “Cuando no se tienen argumentos se recurre a la agresión”

En su publicación, que acompañó con una fotografía de cómo le quedó el rostro después del ataque del conductor de Uber, la víctima narró los hechos:

“Anoche el conductor de placas ZXS 790 de @uber me reventó la cara por comer una empanada en su carro. Las cuentas de Colombia y LATAM de la plataforma no están activas. Si alguien sabe qué hacer, recibo cualquier tipo de recomendación. Si etiquetan a Uber, capaz responden. Necesito conseguir la cédula de esta persona para poner una denuncia en Fiscalía”

Ignacio Mayorga denunció que fue agredido por un conductor de Uber el 14 de diciembre en la noche - crédito @ignacio.mayorga.alzate/Instagram

El 19 de diciembre, en Sigue la W de W Radio, Mayorga dio más detalles de la agresión y de cómo ocurrieron los hechos.

Te puede interesar: Jessica Cediel dio detalles de la agresión que sufrió de parte de un hombre de seguridad en el aeropuerto de Senegal: “Fue terrible”

Según el relato de la víctima, él estaba departiendo con unos amigos en Radio 57, un bar sobre la calle 57 con carrera novena y sobre las 12:30 a. m. pidió un servicio de Uber para regresar a su domicilio, que dijo era muy cercano “cuatro o cinco minutos en carro” y que antes de subirse al vehículo compró unas empanadas en un local cercano al bar y que se subió al carro comiéndose una.

“Me subí al vehículo comiéndome una de ellas, son unas empanadas normales. Cuando me iba a comer la segunda el señor del Uber gritó durísimo, algo así como «¡parcero! ¡Qué o qué! ¡Me va a dejar oliendo esta vaina a empanada! ¡Qué le pasa!»”

Después de esto, Mayorga, según su relato, guardó la empanada y que, ya llegando a su casa, “faltando 10 metros”, cuenta que sacó otra vez la empanada, pues ya se iba a bajar y fue ahí cuando dijo que el conductor del Uber, adoptó una “actitud muy violenta” y Mayorga le dijo: “Pana, te estoy pagando como un montón de plata por un viaje de tres minutos, lo mínimo es que me dejes acabar la empanada, o sea, qué onda”

Después de esto, el conductor del Uber estalló:

“El tipo se puso superviolento y le dije «¿sabes qué?, déjame acá» y cuando iba a abrir, ya llegando a mi casa, el tipo me dijo «¡No, no abra!, que me va a dejar todo esto lleno de grasa» y yo como «ábrelo, todo bien» y me bajo y él es como «es que ustedes no respetan». Muy violento”

Después, le dijo la víctima a Sigue la W de W Radio, se bajó del carro y fue cuando, cree, pues advirtió que no recuerda muy bien qué paso, el conductor del Uber lo agredió y le rompió la cara.

Así lo contó Mayorga:

“Ahí no sabría, con precisión, qué pasó, porque todo pasó muy rápido, pero yo me bajé y me acomodé el abrigo y este tipo se bajó y, más o menos, me reventó la cara, me pegó en el ojo, en la nariz, en la boca, se me abrió el labio, pero fue solo en la cara, y me dejó ahí tirado”

El conductor respondería al nombre de Juan Pablo, según aparece en la aplicación y cuenta Mayorga, advirtiendo que en la plataforma no está registrado el apellido del sujeto.

“Cuando yo puse la denuncia a Uber, esos fueron los datos que me dieron, no me dieron mayor información. No pude averiguar mucho más, porque, al parecer, el conductor me debió haber presentado un reclamo a mí, me imagino para protegerse”

También dijo que, si bien el conductor también lo reportó por el incidente, no ha podido saber nada, pues la misma aplicación lo bloqueó. Además, reconoció que no ha instaurado ninguna denuncia “porque no va a prosperar”, pues aseguró que debió ir al Instituto de Medicina Legal, pero que no lo hizo “porque sé que los procesos son muy lentos, son muy largos, y tenía este viaje al día siguiente”.