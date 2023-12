Le llueven críticas a Carlos Fernando Galán porque el Centro Democrático y Cambio Radical serán partidos de gobierno en su alcaldía

Por medio de la red social X, múltiple personalidades políticas, miembros del Pacto Histórico y cercanos al Gobierno nacional criticaron al alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ya que, según ellos, Cambio Radical y Centro Democrático serán partidos de Gobierno - crédito @CarlosFGalan/X

Por medio de la red social X múltiple personalidades políticas que hacen parte del Pacto Histórico y que son cercanas al Gobierno nacional, criticaron al alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ya que, según ellos, dos partidos de oposición a la actual administración del país -el Centro Democrático y Cambio Radical- serán partidos que apoyarán su gestión en la capital del país.

Piedad Córdoba, David Racero y Heidy Sánchez fueron algunos de los que no vieron con buenos ojos esta situación.

En los últimos días, el alcalde electo de Bogotá por medio de su cuenta de X ha estado dando a conocer quienes serán sus diferentes secretarios y ha mencionado las diferentes reuniones que ha tenido con diversas personalidades políticas, no obstante, en los últimos días para algunos sectores el mandatario ha caído en una incoherencia, pues, dos partidos de oposición Centro Democrático y Cambio Radical serán colectividades de gobierno durante su administración.

Una de las personas que habló de este tema fue el representante a la Cámara del Pacto Histórico David Racero, el congresista se sumó a las voces que criticaron al mandatario diciendo por medio de su cuenta de X que ante el apoyo a su alcaldía por parte de las dos colectividades el escenario era claro y luego preguntó si acaso esto generaba alguna sorpresa, pues desde sectores de la izquierda siempre lo acusaron de ser militante de derecha durante las elecciones territoriales del 29 de octubre.

“Cambio Radical y Centro Democrático, partidos de gobierno de la Alcaldía de Carlos Galán. Es claro el escenario…. ¿Alguna sorpresa?”, dijo el representante por medio de su cuenta de X.

David Racero crítica apoyo de partidos de derecha al alcalde electo de Bogotá - crédito @DavidRacero

Así mismo, Piedad Córdoba realizó una publicación de igual forma en la que ponía en duda que Carlos Fernando Galán fuese un político independiente, hecho que el ahora alcalde recalcó mientras estaba en campaña, además también ironizó de la posición del mandatario, pues, dijo que a pesar de ser de centro gobernará la capital del país junto con Cambio Radical y el Centro Democrático.

“Galán, el independiente de centro, va a gobernar Bogotá con Cambio Radical y Centro Democrático”, expresó la política con respecto a esto.

Piedad Córdoba duda de la independencia de Carlos Fernando Galán - crédito @piedadcordoba

Por su parte, con respecto al tema, la concejal del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, después de las múltiples reacciones relacionadas con este tema, dijo que no podía creer que la noticia de que varios partidos tradicionales vayan a apoyar su gestión les cause sorpresa y abrió el interrogante de sí a caso estas personas no han visto quienes financiaron su campaña política, además de los miembros de su equipo de empalme y además también señaló uno de los nombramientos del mandatario en el IDU.

Adicionalmente, la concejal arremetió de igual manera en contra de la alcaldesa Claudia López, pues, explicó que aunque el Centro Democrático y el partido Cambio Radical eran oposición a esa alcaldía, según ella aprobaron todo lo que presentó dicha administración, añadió que la única diferencia entre eso y la actual alcaldía de Carlos Fernando Galán es que el apoyo de estos partidos será desde el primer momento.

Heidy Sánchez arremete contra el alcalde electo de Bogotá y de sus nombramientos - crédito @heidy_up

“De verdad que no puedo creer que les extrañe que Galán vaya a tener como bancadas de gobierno al Centro Democrático, Cambio Radical y otros partidos tradicionales, ¿acaso no vieron quién financió si campaña? ¿No vieron su equipo de empalme? ¿No están poniéndole atención a los nombramientos en IDU por ejemplo? Ahí de paso les cuento que CR y CD fueron “oposición” pero avalaron absolutamente todo lo presentado por la Alcaldía de Claudia López, esta vez el apoyo es desde el primer momento”, dijo la concejal Sánchez.