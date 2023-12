Guayacán le respondió a Arcángel por haber confundido a la orquesta con Grupo Niche: “Te invitamos a que vengas a Cali a cantar con nosotros”

El cantante Arcángel confundió al Grupo Niche con Guayacán Orquesta - crédito Carlos Ortega/EFE

Una risible polémica se libró hace algunos días en Colombia, cuando Arcángel atendió a Los 40 en territorio nacional, después de cumplir con una apretada agenda, incluida su aparición especial como juez en Red Bull Batalla de los Gallos. Además, se presentó en Bogotá.

En medio de la conversación con la emisora Los 40 , el puertorriqueño resaltó el cariño que le tiene al país, pero en especial que le tiene a la ciudad de Cali, la salsa y los músicos locales. “Hace un par de meses tuve la oportunidad de compartir con el Grupo Niche y yo soy un tipo que no deja salir mucho mis emociones, pero yo estaba bien emocionado de tener esos panas al lado, fue en una premiación en República Dominicana”, comenzó diciendo.

Después compartió el fragmento de una canción que para él significa mucho, pero fue ahí que compartió el error que no le perdonaron en redes.

Guayacán Orquesta le respondió al puertorriqueño - crédito @guayacanoficial/Instagram

“En verdad, lo único que yo les dije fue: ‘Ustedes saben que hay una canción de ustedes que yo la canto obligatoriamente tan pronto piso Cali’ que es la de “si huele a caña, tabaco y brea usted está en Cali ay mire, vea”. La canto siempre, porque me encanta y siento que interpretar ese pedacito es como si yo cantara Pa que la pases bien. Tengo que cantarla obligatoriamente, porque amo esa ciudad”, agregó.

La equivocación sonó tanto que llegó a los oídos de Guayacán Orquesta, que es la agrupación realmente responsable por esa canción. “Arcángel, te invitamos a que vengas a Cali a cantar Oiga, mire, vea con nosotros”, indicaron los integrantes del grupo vallecaucano tras el lapsus del boricua en pleno diálogo con el medio.

No obstante, los músicos de Guayacán no fueron los únicos que reaccionaron; también lo hizo la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, invitándolo a hacer parte de uno de los mayores eventos de la agenda cultural de la capital del departamento.

“Querido Arcángel, me uno a la invitación que te hizo el maestro Nino Caicedo en nuestra Maratón de Salsa en Vivo. En esta Feria de Cali estás invitado a cantar con Guayacán su canción insignia”, expresó en sus redes sociales la mandataria.

Cabe mencionar que todo el escándalo apareció en el mismo diálogo en el que el músico caribeño le declaró su amor a la ‘Sultana del Valle’. “Yo amo Cali y ellos saben que yo soy loco con eso porque hay anécdotas que son para toda la vida y Cali me dio ese voto final que yo necesitaba para consolidar que mi sueño dejó de ser un sueño y que yo era un artista”, indicó en ese espacio.

El puertorriqueño fue uno de los jueces en la Final Internacional de Red Bull Batalla durante su último paso por Colombia - crédito @arcangel/Instagram

De hecho, comentó que fue en el espacio colombiano en el que pudo levantar cabeza después de un momento difícil.

“Esa última demostración que yo necesitaba para salir de la incertidumbre si es verdad que me puedo dedicar a esto o si iba a ser un artista de momento, si voy a ser un one hit wonder, pero este país fue el que me dijo: ‘Usted llegó aquí y nosotros te apoyamos’. Después que yo me fui de aquí, me fui con la cabeza por las nubes y no la volví a bajar”, agregó.

Finalmente, sacó un tiempo para adular a otros movimientos musicales propios de Colombia. “No es que esté criticando el vallenato, jamás y nunca, no soy quién, no puedo. Adoro Colombia, me encanta el vallenato y Silvestre Dangond es mi vallenatero favorito”, concluyó el exponente de la música urbana, aclarando también que “en puerto Rico no tenemos un movimiento; sin embargo, existen superestrellas, astros colombianos ¿que cantan qué?, ¡reguetón! Eso era lo que yo quería decir, no es que la música es mala, jamás y nunca”.