El “berrinche” viral de una española por culpa de Karol G: esto fue lo que pasó

El video muestra que la fanática no podrá asistir porque el evento de la Bichota se cruza con concierto de Coldplay

Sin lugar a duda, 2024 será un año prometedor para la colombiana Karol G, que anunció su gira de conciertos por Europa, teniendo como cierre del Mañana será bonito Europe Summer el 20 de julio con dos fechas. La paisa recorrerá Suiza, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, Portugal y España en un periodo de dos meses.

Las boletas para su show en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, se agotaron rápidamente para su primera fecha, por lo que la cantante anunció la apertura de una segunda presentación el 21 de julio de 2024. Sin embargo, algunos de sus fieles seguidores en territorio ibérico se quedaron sin la posibilidad de ver a la intérprete de Qlona y Tus gafitas en vivo, por múltiples razones.

Recientemente, un video ha llamado la atención de los internautas, en el que se ve a una joven romper en llanto porque, según ella, no podrá ir a ver a la paisa en Madrid. Pero llamó la atención que la joven española se perderá el concierto de la cantante en el Bernabéu, porque ese mismo asistirá al show de Coldplay en Alemania.

La colombiana realizó el esperado anuncio en sus redes sociales y su último concierto será en Madrid - crédito @karolg/Instagram

“Y no puedo ir […] No podemos ir en otra fecha, pero igual si saca fecha extra no podremos ir porque sería el 21 y ese día es el de Coldplay”, mientras que su hermana la graba y le dice que es posible que Karol G regrese en 2025. Pesimista, la joven rompe en llanto nuevamente y afirma que “no volverá”.

La tristeza de la seguidora de la cantante colombiana ha sido motivo de comentarios en las redes sociales, pues hay quienes dicen que “quisiera tener sus mismos dramas por no ver a la Bichota, cuando veré a Coldplay”. Otros le han dicho que intente buscar una presentación en uno de los países de Europa en que estará la artista, para que no se pierda su presentación.

Fechas de conciertos en Europa

1 de junio - Zurich, Suiza | Ag Hallenstadion

11 de junio - Colonia, Alemania | Lanxess Arena

14 de junio - Amsterdam, Países Bajos | Ziggo Dome

15 de junio - Londres, Inglaterra | The 01

22 de junio - París, Francia | Accor Arena

25 de junio - Milán, Italia | Medioalanum Forum

29 de junio - Antwerp, Bélgica 1 Sportapaleis

2 de julio - Berlín, Alemania | Mercedes Benz Arena

7 de julio - Lisboa, Portugal | Altice Arena

20 de julio - Madrid, España | Estadio Santiago Bernabéu

“EUROPA!!!!!!! En el 2019 fue la última vez que nos vimos, pero CERRAMOS EL MAÑANA SERÁ BONITO TOUR CONTIGO EN EL VERANOOO 🌈☀️🏝️🌊🌺 SUIZA, ALEMANIA, FRANCIA, HOLANDA, INGLATERRA, ITALIA, BÉLGICA, PORTUGAL, ESPAÑA, POR FIN LOS VEOOOOOOO!!!!!!!!!!!!”, aseguró la cantante colombiana en sus redes sociales.

La cantante colombiana visitará más de 8 países con su Tour Mañana será bonito Europa - crédito @karolg/Instagram

Cabe recordar que en el mítico estadio se han presentado artistas de talla mundial como los Rolling Stones, Julio Iglesias, Bruce Springsteen, Plácido Domingo, Frank Sinatra, U2, Ub40, Pretenders, Raphael, entre muchos otros. El espacio deportivo confirmó en un comunicado que los socios del Real Madrid podrán comprar entradas exclusivas desde el jueves 14 de diciembre a las 10:00 a. m.

Así las cosas, la cantante colombiana tendrá una agenda bastante apretada en lo que respecta a su carrera de 2024, porque todavía no inicia el año y tiene presentaciones en países de Latinoamérica, entre los que incluyó a Colombia con dos presentaciones en Bogotá.