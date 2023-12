Álvaro Uribe se refirió a la mermelada en el caso de Ciro Ramírez y el abogado del senador protestó: “Él no conoce el proceso”

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el caso estaba relacionado con llamada 'mermelada' - crédito @CesarAndradeO/X

Como “desafortunado” calificó el abogado Pedro Escorcia la reacción del expresidente Álvaro Uribe a la captura del senador Ciro Ramírez, por orden de la Corte Suprema de Justicia. La defensa del congresista sostiene que las actuaciones de su cliente no estuvieron relacionadas con corrupción.

Te puede interesar: Álvaro Uribe se pronunció sobre la detención del senador Ciro Ramírez: “Eso es lo que deja la maldita mermelada”

“A mí me parece desafortunada la apreciación que hizo el expresidente (Uribe) porque en este caso no hubo la famosa mermelada, con absoluta seguridad y vamos a probar la inocencia del senador”, señaló Escorcia a Blu Radio respecto las declaraciones del jefe político de su cliente.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Por lazos con paramilitares terminó en la cárcel Ciro Ramírez Pinzón, el papá del congresista del Centro Democrático detenido por corrupción

Uribe Vélez aseguró, a través de una publicación en su cuenta de X, que le dolía la captura del “joven” senador Ramírez, quien fue detenido el 15 de diciembre en medio del proceso por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

El expresidente Álvaro Uribe se refirió al caso del capturado senador Ciro Ramírez - crédito Álvaro Uribe / X

Aunque el jefe del Centro Democrático le deseó que pudiera salir adelante en el proceso, concluyó su mensaje con una frase en la que relacionó el caso con la práctica corrupta de repartir prebendas a congresistas. “Este tipo de problemas es lo único que deja la “maldita” mermelada”, señaló el exmandatario.

Te puede interesar: Desempolvan foto de Marbelle con el senador capturado Ciro Ramírez y le llueven críticas a la cantante

Esa frase causó molestia en la defensa del senador Ramírez. “Es una desafortunada calificación que hizo al momento de conocer la captura, pero no, él no conoce y no se sabe el proceso”, agregó el abogado Escorcia en la emisora citada.

El abogado sostiene que el senador Ramírez no estuvo en la “obtención del contrato”, sino que en sus funciones como senador, se contactó con miembros de la firma Proyecta Quindío, para que el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) “le agilizara una situación que tenían entrabada”.

Esa sería la misma declaración que dio el congresista ante la Corte Suprema de Justicia y que no convenció a la Sala de Instrucción. La razón es que Pablo César Herrera, gerente de Proyecta, ya había estado en reuniones en el DPS, por lo que no habría necesitado la ayuda de Ramírez para adelantar gestiones dentro de la entidad, por que el tribunal considera que había un interés indebido.

Escorcia sostiene que no es cierto que haya habido pagos de coimas del 10% de cada uno de los contratos adjudicados. Según el abogado, se trata de inferencias de testimonios y que los recogidos por la Corte no señalan directamente a Ramírez, solamente el de Herrera, que buscan desestimar.

Fotografía de archivo, tomada en julio de 2022, en la que se registró al senador colombiano Ciro Ramírez (c), al leer un comunicado, junto al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (3i) e integrantes del partido derechista Centro Democrático, en Bogotá (Colombia) crédito EFE/Carlos Ortega

El caso de Ciro Ramírez

El senador Ciro Ramírez fue encarcelado tras ser acusado de liderar una supuesta red de corrupción que buscaba beneficiarse económicamente de contratos manipulados y fortalecer su capital político en diversas regiones de Colombia. Según informaciones de la Corte Suprema, Ramírez habría intentado replicar un esquema de contratación irregular, para controlar futuros contratos en áreas claves para su interés político.

Una reunión clave entre Ramírez y Pablo César Herrera, exgerente de la firma Proyecta, tiene al senador tras las rejas. Esta se llevó a cabo en la oficina de Pierre Eugenio García Jacquier, ubicada en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), donde se habría discutido cómo establecer una “gerencia integral” en regiones influenciadas por el congresista, como Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. Para asegurar la confidencialidad del encuentro, no se permitieron dispositivos electrónicos y las notas tomadas fueron destruidas posteriormente.

Las visitas de Ramírez al DPS estuvieron frecuentemente registradas por la Corte, contando con 16 ingresos del senador entre el 3 de diciembre de 2020 y el 20 de enero, y 12 de su asesora Katherinne Rivera Bohórquez en el mismo período. Rivera registra un total de 23 visitas desde el 13 de octubre de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022, lo que sugiere una relación continua con el ente gubernamental.

Mientras la defensa de Ramírez sostiene que Hernández es el único testigo adverso, otros testimonios han sido validados por la Sala de Instrucción, incluyendo declaraciones de empleados de Proyecta que afirman haber presenciado la presencia del senador en reuniones claves y actividades camufladas de apoyo a su campaña política. Las investigaciones continúan para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la veracidad de las acusaciones contra el legislador del Centro Democrático.