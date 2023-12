Por qué Juan Fernando Quintero desapareció de la selección Colombia: el volante entregó las razones

Juan Fernando Quintero confía en volver a la selección Colombia para 2024 - crédito @juanferquinterop/Instagram

El entorno de la selección Colombia se encuentra cerrando las evaluaciones de lo que fue el 2023 y las sensaciones fueron totalmente positivas. Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo cerraron todo el año sin perder ningún partido y el plantel está más que definido para enfrentar las competiciones de 2024.

Uno de los nombres que poco a poco se fue difuminando en la órbita del combinado nacional fue el del mediocampista Juan Fernando Quintero, quien fue tenido en cuenta por Lorenzo para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, pero dejó de aparecer en la lista de convocados y cerró el ciclo competitivo lejos del escenario internacional con la Tricolor.

La ausencia de Quintero planteó la duda sobre su continuidad en el plantel mayor, puesto que jugadores como James Rodríguez o Jorge Carrascal cuentan con una mejor actualidad deportiva y los puestos como mediocampistas creadores estarían todos ocupados.

Justamente, sobre su ausencia en la selección, durante una conversación con el programa La Red, el volante antioqueño desveló las razones por las cuales no volvió a ser llamado a la Tricolor luego de las dos primeras fechas de eliminatorias, siendo las lesiones y su estado físico las respuestas principales:

“Lamentablemente he tenido molestias, lesiones que han influido un poco y otros están 100 por ciento”.

No obstante, aseguró que para 2024 volverá en su mejor estado para entrar a la selección y seguir dándole a Colombia las alegrías que se merece:

“Seguramente en el 2024 volveré con todo. Volveré a darle alegrías al pueblo colombiano, a ese país que amo tanto”.

Juanfer Quintero no volvió a ser convocado a la selección Colombia desde la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas - crédito FCFSeleccionCol/X

Posteriormente, entregó un balance de lo que fue el año de la Tricolor, y aseguró que Colombia irá al Mundial de Estados Unidos/ México/ Canadá 2026:

“El reflejo de la tabla es la realidad que está viviendo la Selección. Seguramente vamos a ir al Mundial, vamos a prepararnos bien. Se evidenció una Eliminatoria muy difícil y hay que darle el valor a lo que se merece”

Juanfer Quintero estuvo en el grupo convocado para las dos primeras fechas de eliminatorias ante Venezuela y Chile, incluso sumó 20 minutos de juego en el empate 0-0 ante el conjunto austral. Pero luego, en los siguientes compromisos ante Uruguay, Ecuador, Brasil y Paraguay, su nombre dejó de estar presente.

El mediocampista espera estar presente en la lista para la Copa América de 2024 y participar en las fechas de Eliminatorias del final de año.

Quintero todavía tiene uno que otro malestar con el Bolillo Gómez

Hernán Darío Gómez tuvo un lío con Juan Fernando Quintero durante el paso del volante en Junior - crédito @JuniorClubSA/Twitter

En conversación con Juan Pablo Varsky, el también apodado Nalgón decidió referirse a detalle sobre su polémica salida del Junior de Barranquilla, donde llegó como una las más grandes estrellas, pero terminó saliendo “agarrado” con el cuerpo técnico de la institución y con pocos partidos jugados.

Uno de los puntos principales que motivó su salida fue la dirigencia técnica de Hernán Darío Gómez, quien en su momento cuestionó el compromiso de algunos jugadores (haciendo referencia a Quintero).

Sobre esto, el volante afirmó que no le gustó la forma en la que se refirieron hacia él, puesto que nunca se debe poner en cuestión su profesionalidad y personalidad, situación por la cual tomó la decisión de dejar la arenosa:

“Hubo situaciones personales donde no me sentí bien y tuve que salir a hablar porque son cosas que no se pueden callar. A mí un tipo no me va a desprestigiar ni a bajarme el dedo. Mi personalidad es innegociable (...) dijo unas palabras donde me expuso y por eso tuve que salir a expresar lo que sentía”.