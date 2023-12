Este es el número de secuestrados que tiene el ELN según el Gobierno nacional: ¿Qué sigue tras anuncio de la mesa?

El anuncio del ELN de finalizar el secuestro con fines extorsivos se prestó para diferentes interpretaciones en redes sociales - crédito Infobae

El anuncio de la mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre el cese de los secuestros extorsivos por parte de esa organización, hasta tanto esté vigente el cese al fuego bilateral, que se extenderá más allá del 29 de enero de 2024, generó reacciones entre los diferentes sectores políticos del país. Y todo por las expectativas generadas con el avance del proceso de paz.

Esa fue la principal conclusión en el cierre del quinto ciclo de conversaciones, que se efectuó en Ciudad de México y en el que participó como nueva jefa negociadora la antropóloga y excandidata vicepresidencial Vera Grabe: en una designación que cayó bien entre los miembros de las comisiones que se reunieron desde el 4 de diciembre en el país norteamericano, para avanzar en el punto crucial de los diálogos.

Las delegaciones establecieron la “suspensión de las retenciones con fines económicos”, en el marco de la prolongación del cese al fuego, término con el que el ELN ha llamado a este tipo de práctica contraria a lo definido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Sin embargo, uno de los interrogantes que han surgido con respecto a esta determinación, es qué sucederá con las cerca de 37 personas que estaban en poder de este grupo armado ilegal, de acuerdo con lo que manifestó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que inicialmente había manifestado que eran 38, antes de la liberación del empresario santandereano Fabián Arias, ocurrida el 12 de diciembre.

La jefa de la delegación del Gobierno de Colombia en la Mesa de Diálogos por la paz, Vera Grabe, valoró el acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional para cesar el secuestro con fines extorsivos - crédito Isaac Esquivel/EFE

¿Qué pasará con los secuestrados que tiene el ELN?

Al respecto, los familiares de las víctimas han salido a pedir por parte de esta estructura que se libere de forma inmediata a quienes sufren este flagelo, como parte del compromiso con los diálogos que avanzan entre el grupo insurgente y de cara al sexto ciclo de diálogos, que se efectuará en La Habana (Cuba), del 22 de enero al 6 de febrero de 2024.

“Me encuentro con esta grata noticia del anuncio del ELN de acabar con el secuestro. Pero hay un pequeño sinsabor: y es pedirles el gran favor que liberen a los que están secuestrados. Qué mejor gesto de querer la paz que liberen a esas personas”, dijo Jorge Arias, padre del empresario nortesantandereano Fabián Arias, en declaraciones replicadas con Blu Radio.

Sobre este tema, Grabe mencionó brevemente que existe un compromiso conjunto del ELN con el Gobierno de suministrar información sobre las personas en cautiverio, aunque no se indicaron fechas ni protocolos para posibles liberaciones. En concreto, al parecer existen vacíos sobre el acuerdo entre las partes y que todavía no han sido resueltos, aunque podría clarificarse en la próxima etapa de negociaciones.

Y es que sobre el particular no hubo un pronunciamiento claro sobre cuál será el proceder con los ciudadanos que están en poder de estas filas. De hecho, en el cuarto punto del comunicado conjunto, se establecen condiciones para dejar de secuestrar con fines extorsivos, lo que también dejó abierta la posibilidad de que no se cumpla con lo pactado en suelo mexicano, ante las dificultades que eso supondría.

“La creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del acuerdo de México”, se enfatizó en el documento emitido por las partes y que iría en la misma línea con lo manifestado por los cabecillas del grupo armado, como alias Pablo Beltrán y Antonio García, que proponían formas de financiación con la comunidad internacional para dejar de secuestrar con propósitos extorsivos.

Es válido precisar que el comunicado también se contempla la conformación de lo que se ha llamado ocho zonas críticas para acciones de tipo humanitario y una comisión de la mesa. “Somos conscientes de que pese a los ataques que sufre esta mesa, el cese el fuego, tenemos que persistir en los acuerdos, tenemos que salir adelante”, indicó Beltrán, que expresó la necesidad de “concentrar los esfuerzos”.