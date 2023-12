Colombianos hinchas de diferentes equipos protagonizaron bochornoso encuentro en partido contra México

De amistoso tuvo poco el trato entre hinchas colombianos - crédito @Barras_LATAM

No habiendo comenzado el amistoso entre México y Colombia en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, integrantes de la hinchada colombiana protagonizaron un enfrentamiento a todo dar en las graderías.

Así habría quedado constatado en una serie de videos compartidos por los asistentes que, confundidos, no lograban entender por qué los colombianos peleaban entre sí.

Según versiones, en la reyerta se vio involucrado un ciudadano de nacionalidad mexicana; sin embargo, la mayoría de los asistentes apuntan a que, tal y como indicó la cuenta especializada ‘Barras del mundo’ los únicos implicados fueron nacionales:

“Al parecer la pelea sucedió entre gente de América De Cali y Bucaramanga, varios de los mismos fueron detenidos y la policía de L.A les encontró cuchillos”, se lee en la publicación, acompañada por una serie de videos, tomados desde la zona baja del estadio.

Los únicos implicados serían hinchas de Colombia - crédito @Barras_LATAM

Se desconoce qué pudo haber iniciado la pelea, pero se cree que al llevar la camiseta de su equipo y no la de la Selección Colombiana de Fútbol hubo algún roce entre los simpatizantes del equipo local y sus adversarios.

El incidente, en cuestión de minutos, fue de las palabras a los golpes y, peor aún, llegó a escalar al punto en el que aficionados que lograron superar los controles de seguridad con armas cortopunzantes camufladas en su vestimenta, decidieron empuñarlas para ahuyentar a los partidarios del equipo contrario.

Los comentarios, todos en contra, no se hicieron esperar de fanáticos y no fanáticos que catalogaron el hecho como un acto de vergüenza nacional: “Que los metan presos. Cómo van a pelear entre colombianos en un partido de la selección”, “Imagina pelearte con tu propia gente”, “Que falta de respeto, responsabilidad y cultura. No comprenden que el fútbol es un espacio para compartir y vivir en sana comunidad, estas personas merecen sanciones”, se lee en el poste de Barras del mundo.

Se tienen registros del uso de armas cortopunzantes en la pelea - crédito @Barras_LATAM

¿Cómo avanzó el último amistoso del año y cómo deja a Colombia de cara la copa América 2024?

La selección Colombia venció a México en un agónico encuentro que finalizó con un marcador de 3-2. El partido, celebrado el 27 de septiembre de 2023, sirvió como despedida del año y preparación para futuros compromisos. Después de ir perdiendo, Colombia remontó el marcador con un gol en los últimos minutos del juego, sellando así una emocionante victoria.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo un comienzo adverso al verse en desventaja por un error de Jorman Campuzano, que Omar Govea aprovechó para poner al seleccionado mexicano en ventaja al minuto 40. Pese a que Guillermo Martínez aumentó la diferencia para México al inicio de la segunda parte, los colombianos no se dieron por vencidos y lograron el empate con goles de Andrés Reyes y Roger Martínez.

La igualdad mantuvo la tensión hasta el final del partido, cuando Carlos Gómez convirtió el tanto de la victoria para Colombia en el minuto 92, tras un centro de Roger Martínez y una asistencia de Mackalister Silva. Este emocionante desenlace augura un positivo ambiente de cara a su próximo encuentro en la Copa América, previsto para junio de 2024 contra Paraguay.

El siguiente compromiso confirmado para Colombia es precisamente en el torneo continental, enfrentando a la selección de Paraguay el 24 de junio de 2024. La lista de convocados por parte del técnico Néstor Lorenzo incluye a jugadores destacados como David Ospina, Juan David Mosquera, y Sebastián Gómez, quienes buscarán continuar con la racha positiva en la mencionada competición.

ALINEACIONES DEL PARTIDO

México: Antonio Rodríguez, Ricardo Chávez, Alexis Peña, Jesús Orozco, Brian García, Omar Govea, Rodrigo López, Dieter Villalpando, César Huerta, Jordi Cortizo, Guillermo Martínez. DT. Jaime Lozano

Colombia: David Ospina, Juan David Mosquera, Andrés Reyes, Brian Vera, Samuel Velásquez, Jorman Campuzano, Sebastián Gómez, Daniel Ruiz, Ian Carlo Poveda, Roger Martínez, Juan Camilo Hernández. DT. Néstor Lorenzo