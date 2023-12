Yina Calderón apareció en fotos y video con un hombre mayor: se preguntan si es solo publicidad

Yina Calderón fue vista con un hombre mayor - crédito redes sociales

Yina Calderón es una de las influenciadoras más conocidas de Colombia. Con más de 566.000 seguidores, la también DJ ha conseguido mantenerse en boca de muchos internautas desde el 2013, cuando participó en Protagonistas de Nuestra Tele y por estos días ha dado de qué hablar por temas relacionados a su vida personal.

Y es que la creadora de contenido digital fue vista a solas en compañía de un hombre bastante mayor. Ambos se encontraban en un restaurante cuando los filmaron. La sorpresa llegó cuando el sujeto se levantó, fue a la caja y volvió a la mesa. En ese instante, le dio un beso en la boca a la celebridad de Internet. A la salida del recinto, ella llevaba bolsas de compra.

De inmediato, los comentarios comenzaron a aparecer en las plataformas digitales. En su mayoría, los usuarios comenzaron a teorizar con el vínculo entre los dos, señalando que el acompañante de la influencer podría ser su ‘sugar daddy’, término que se refiere a un adulto en edad mediana o avanzada que sostiene una relación romántica/económica con una mujer menor.

“A quién le importa esa vieja, muy obvio el objetivo del video. Qué truco barato”, “¿Yina les paga por esto? Se ve que es más falso todo”, “¿Así o más actuado? Esta “señorita” no ve como formar polémica para que hablen de ella”, “Puro show business”, “Pensé que era Yailin”, “Fijo es el Sugar Daddy” o “Ella no sabe cómo llamar la atención”, fueron algunas de las reacciones del público.

Como se lee en las apreciaciones anteriores dichas por los usuarios, también hay una fuerte creencia de que todo el clip se trate simplemente de un montaje, con el propósito de llamar la atención a partir de un chisme. No obstante, no se conocen mayores detalles del curioso encuentro.

Yina Calderón recordó su paso por Protagonistas de Nuestra Tele

Además de ser vista en flagrancia con un desconocido de avanzada edad, la intérprete de guaracha recordó cómo se dio su entrada al reality del Canal RCN. De acuerdo con ella, había dos maneras de poder hacerse con un cupo en el formato de entretenimiento.

“Yo digo ‘hay dos opciones de pasar. El primero es siendo muy linda, teniendo un poquito de rosca, venir de agencias de modelaje. No es por ahí, no es mi caso. La otra es teniendo una historia de vida que el programa sienta que te necesita, porque le vas a dar esa mierda que se conocía como rating’. Yo en ese momento no entendía qué era eso, pero entendía la palabra ‘audiencia’ porque me la enseñaron en una clase de penal”, comenzó diciendo en entrevista para Dímelo King.

A su vez, rememoró cómo fue su audición. “Vamos a decirle lo que él quiere escuchar. Le pido a un amigo que me hice en la fila una hoja y un lápiz, y empiezo. Mi historia de vida: voy a la universidad. Muy poca gente puede ir a una universidad privada y mi papá con mucho sacrificio nos pagó a mi y a mis hermanas. Y dije ‘¡No tengo una historia de vida, ¡hay gente que está peor que yo!’”.

Confesó que creó un personaje para su participación en la producción. “Me entro en un personaje y digo ‘Estudio Derecho y me pago la universidad vendiendo la morcilla’. Nos gustaba mucho en la casa la morcilla y toda esa mierda pero yo no hacía eso. Luego dije ‘Me gusta un cantante’, me tengo que enamorar de alguien para que al programa le de. Ahí me acordé de un primo que le gustaba Maluma, pero yo ni siquiera sabía que se llamaba Juan Luis”, concluyó.