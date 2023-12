Eduardo Zapateiro lanzó dardo a Gustavo Petro por secuestros, homicidios y extorsiones: “Se perdió la gobernabilidad”

El excomandante del Ejército Nacional Eduardo Zapateiro afirmó que el narcotráfico está disparado en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE y Álvaro Tavera/Colprensa

El excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Zapateiro, arremetió nuevamente contra el presidente Gustavo Petro por el cese al fuego que se estableció con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual no ha sido respetado debido a que la guerrilla continúa secuestrando.

“Queremos decirle al mundo, que en Colombia se perdió la gobernabilidad, ya NO sabemos quién es quién. En esta imagen se dice ¡todo! Por lo anterior: #SOSCOLOMBIA. Narcotráfico disparado, nos secuestran, nos extorsionan y nos matas con permisiva mirada del “Gobierno””, escribió en X (antes Twitter).

El excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Zapateiro, arremetió contra Gustavo Petro por inseguridad en el país - crédito @EEZapateiro/X

La discusión sobre los secuestros por parte del ELN se intensificó luego de que la guerrilla mantuviera privados de la libertad a la madre y el padre del futbolista Luis Díaz. Estos hechos se registraron el 28 de octubre de 2023; ese mismo día fue puesta en libertad a la señora Cilenis Marulanda, pero Luis Manuel Díaz volvió con su familia hasta el 9 de noviembre del año en curso.

Aunque el país se alegró por la liberación del padre de Lucho Díaz, todavía hay quienes esperan a sus seres queridos que están secuestrados por el ELN. De acuerdo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, este grupo armado tiene a 38 personas en cautiverio, aproximadamente. Por eso, desde el Gobierno nacional han exigido que sean puestos en libertad.

No obstante, el comandante del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, se negó a cumplir con estas condiciones, argumentando que en el cese al fuego no se pactó limitar este tipo de prácticas, utilizadas como financiación. “El ELN no aceptará imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones. El ELN respetará lo acordado”, escribió en X.

El jefe de la delegación del grupo armado en la mesa de diálogos con el Gobierno, Israel Ramírez Pineda, más conocido como Pablo Beltrán, también aseguró que la guerrilla no suspenderá las “actividades de finanzas” porque es como sostienen “la rebelión”.

Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN en la mesa de diálogo con el Gobierno nacional, aseguró que seguirán secuestrando para mantener la "rebelión" - crédito Chepa Beltran/Vwpics/Europa Press

“Hemos dicho que en una prórroga del cese incorporemos una suspensión temporal de las retenciones de carácter económico, pero hay que ver como eso llega a un no debilitamiento del ELN. Lo que se trata es bajar la confrontación armada, pero subir la política”, expresó Pablo Beltrán en un conversatorio de la Delegación del ELN en X.

Por su parte, García aseguró en otro momento que el grupo armado no secuestra, sino que tiene ”retenidos y presiones”. Sus declaraciones resultaron fuertemente cuestionadas, incluso, el ministro Iván Velásquez fue contundente al decir que no tiene que existir ninguna discusión al respecto, pues el privar de la libertad a una persona con fines lucrativos está tipificado en el Código Penal.

“Cuando esa retención se está haciendo con fines económicos y extorsivos como los que realiza el Ejército Liberación Nacional, esa retención se llama secuestro y está dentro de la definición del secuestro extorsivo”, enfatizó el jefe de cartera.

Con todo esto, el excomandante del Ejército Nacional envió un mensaje al presidente Petro en el que insta a que gobierne con amor y cariño, y no con odio, pues, desde su perspectiva, su administración ha sido “pésima”.