Padre de familia entregó a las autoridades a su propio hijo que apuñaló y robó a otro joven

El joven agresor está en libertad ya que no tiene un proceso abierto por este caso. (Colprensa)

En la localidad de Suba un padre de familia entregó a las autoridades a su propio hijo, luego de que lo identificara, mediante unas grabaciones de cámaras de seguridad, que fue el responsable del robo y la agresión con arma blanca a otro joven que estaba vendiendo una gorra por internet.

La víctima fue Juan Ariza de 18 años de edad, que en la mañana del 10 de diciembre se citó con dos personas más por ´Facebook para vender el artículo, que tendría un alto valor entre coleccionistas, pero en el momento en que se encontró con ellos, al parecer, lo atracaron y luego lo hirieron, informaron en el periódico Q’Hubo de Bogotá.

“Él salió con el celular, al ver que no llevaba la gorra le suben la camiseta y lo apuñalan, lo que él quería era que le cancelaran primero y luego ir a la casa y entregarles la gorra. Él se quería deshacer de esa gorra porque vale como 700 mil pesos, yo le dije que la vendiera, que me parecía horrible, que hasta por una cosa de esas lo podían hasta matar”, afirmó en ese diario Alexander Ariza, padre del joven agredido,

Agregaron que, tras lo ocurrido, al muchacho lo tuvieron que trasladar de emergencia a un centro asistencial, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que la herida que le provocaron fue bastante cerca del corazón.

Sin embargo, el afectado se encuentra fuera de peligro, luego de que le realizaran una intervención quirúrgica, y se continúa recuperando, dijo Robinson Ariza, el tío, en el informativo Citynoticias, del canal bogotano City T.V.

“El fue operado de toráx en el hospital de Suba, y ahora se encuentra en la UCI del Simón Bolívar y parece que está evolucionando de la cirugía”, afirmó Ariza en ese noticiero.

Cuando todo esto ocurría, el progenitor del agresor dejó a su hijo, que es menor de edad, a disposición de las autoridades competentes en una estación de Policía de la localidad, en medio de un fuerte reproche por la acción delincuencial que perpetró.

“Ofendido me tiene porque entonces, ¿lo matan y qué? No, el relajado, andando y nosotros escondiéndonos, sin hacerle nada a nadie. Mi hijo tiene que entregarse porque eso no se hace”, le decía en la sede policial.

Sin embargo, pese a la ejemplar acción del padre de familia, el joven quedó en libertad ya que no tiene un proceso abierto al estar en conflicto con la ley, aunque por esa labor, ya fue identificado por los uniformados para que inicien la investigación correspondiente.

Los delitos siguen a la baja en Bogotá

De acuerdo con las cifras más recientes, de enero a octubre, que manejan en la Secretaría de Seguridad de Bogotá, todos los delitos a excepción del hurto de personas continúan decreciendo.

Por ejemplo, los casos de extorsión mostraron una leve reducción del 6 %, pasando de 1.077 denuncias en 2022, a 1.071 este año. En cuanto a los hurtos a comercio hubo una disminución del 22 %, con 7.875 casos en este 2023, frente a los 9.590 que se registraron el año pasado.

Uno de los que más se redujeron fueron los hurtos en entidades bancarias con un 52 %, que pasaron de 23 casos el año pasado a 11 casos en los primeros 10 meses del 2023. Con una menor reducción, del 3,1 %, están los homicidios con 844 en 2022 a 870 este año.

Pero el dolor de cabeza sigue siendo el hurto de personas, que aumentó en un 12,3 %, pasando de 109.538 a 122.968 del 2022 al 2023.