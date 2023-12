Ministro del Interior le envío mensaje al ELN luego de negarse a renunciar a los secuestros: “El país está hablando y tanto va al cántaro, al agua, que por fin se rompe”

El ministro Velasco dijo que renunciar al secuestro sería una noticia que le dé aire al proceso de paz y que lograría que la sociedad acompañe los diálogos - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció, el 15 de diciembre, sobre el anuncio que hizo alias Pablo Beltrán de que el Ejército de Liberación Nacional no renunciará a los secuestros, pues esta es una de sus fuentes de financiación. Dijo que el ELN debe parar con este flagelo y que, palabras más, palabras menos, al pueblo colombiano se le está colmando la paciencia.

“Es muy difícil; de todas maneras, creo que la voz de los colombianos cada día es mucho más fuerte, mucho más... digamos, hay una solidaridad para decirle al ELN no más secuestros, porque diciéndolo de una manera coloquial, ojo ELN, el país está hablando y tanto va al cántaro, al agua, que por fin se rompe, de manera que hay que parar el secuestro”, dijo el ministro a varios medios de comunciación.

También advirtió que el Gobierno tiene la intención de seguir buscando una salida negociada al conflicto y a la guerra, pero que es difícil cuando siguen secuestrando colombianos:

“Yo quiero creer que el futuro de Colombia no puede ser solo de guerra y por eso insistimos en la negociación, aunque sea difícil hablar de negociación cuando en una red o en algún noticiero aparece la nota de un secuestrado, de un policía asesinado o alguna acción de violencia”

Además, señaló que dejar el secuestro, como lo anunció el Estado Mayor Central, la disidencia de las Farc liderada por alias Iván Mordisco, le da aire al proceso de paz y puede motivar a que la ciudadanía acompañe los diálogos y la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro:

“Por ello, que se anuncie, pero que se haga realmente la dejación del secuestro por alguno de estos grupos con los cuales nosotros estamos hablando, es una noticia que puede darle aire a un proceso que necesita no solo que el gobierno y quien está negociando se pongan de acuerdo, sino que la sociedad lo acompañe”

ELN no dejará de secuestrar

Pablo Beltrán, jefe de la delegación de la guerrilla del ELN, dejó en claro que la organización no dejará de secuestrar - crédito Europa Press

El 14 de diciembre, alias Pablo Beltrán, el jefe de la delegación negociadora del ELN, advirtió que, pese a la exigencia del Gobierno nacional y del alto comisionado para la paz y ex jefe de la delegación estatal en los diálogos con los elenos, Otty Patiño, no detendrán los secuestros, pues, primero, esto no está contemplado el cese a fuego que firmaron con el Gobierno en La Habana (Cuba) y segundo, porque esa es una forma que tienen para “sostener la rebelión”.

“Cuando nosotros firmamos los protocolos de cese en La Habana, quedó claro que las actividades de finanzas no quedaban incluidas en el cese”, dijo Beltrán en un espacio en la cuenta de X de la delegación del ELN.

También señaló que han puesto sobre la mesa de diálogos que en una eventual prórroga al cese al fuego, que concluirá el 29 de enero de 2024 “incorporemos una suspensión temporal de las retenciones de carácter económico, pero hay que ver como eso llega a un no debilitamiento del ELN. Lo que se trata es bajar la confrontación armada, pero subir la política”

Después dijo que la guerrilla tiene sus propias reglas y que los secuestros los hacen para “sostener la rebelión” y que están “junto al pueblo”: