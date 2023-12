Lincoln Palomeque llamó preocupado a Carolina Cruz por supuesto embarazo: esto respondió la presentadora

La caleña está pasando por un buen momento, pues sostiene una relación con el piloto Jamil Farah - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

El mundo del entretenimiento en Colombia sufrió un remesón cuando se confirmó la separación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. La pareja, que decidió tomar caminos separados en marzo de 2022, llevaba más de 12 años con un romance considerado como el más estable entre las celebridades.

La caleña atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida, tal cual lo replicó en una de sus InstaStories al expresar su total comprensión a la separación que enfrentó Shakira con Gerard Piqué. Además del proceso de distanciamiento con el actor, también debió asumir el proceso de tratamiento de su pequeño hijo Salvador, que tuvo un crecimiento un tanto desproporcional con su cabecita.

Después de este periodo en el que vivió una montaña rusa de emociones y, además, un sinfín de aprendizajes, la exreina vallecaucana decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Para calmar los rumores, efectivamente Cruz publicó una serie de fotografías en las que se veía disfrutando del sol en un yate, al mismo tiempo que su novio, el piloto Jamil Farah, hacía lo mismo desde otro ángulo.

Las apariciones más recientes de Carolina Cruz en 'Día a día' fueron con ropa holgada, algo que ha desatado rumores de que intenta disimular un embarazo - crédito @carocruzosorio/Instagram

La felicidad que vive por estos días, se ha visto empañada por una serie de comentarios que rondan en redes sociales en los que se especula que la caleña podría estar embarazada. Esto, debido a una serie de fotografías en las que se observó un vientre un poco más abultado, prendiendo las alarmas por su edad y por la edad de su segundo hijo.

En una reciente publicación de Vibra Bogotá, aseguró que no está embarazada y contó cómo se enteró de esos rumores, pues recibió una llamada de su expareja preguntando si esto era verdad: “Me dio mucha risa, porque un día, el mismo Lincoln me preguntó: oye, ¿es verdad que estás embarazada? Y yo, qué, cómo se te ocurre, o sea, ¿de dónde salió eso?”.

Una llamada de Lincoln Palomeque preguntando si era real, prendió las alarmas de la presentadora - crédito @vibra.fm/Instagram

Fue en ese momento en el que el actor le respondió que esos eran los rumores que estaban rondando en las redes y que medios de comunicación habían afirmado eso. En vista de la situación, la presentadora de Día a Día aseguró que tiene clarísimo que cualquier movimiento suyo se puede interpretar de diferentes maneras: “Siempre van a hablar de uno para bien o para mal”.

Así defendió a su novio por ser un supuesto “mantenido”

Carolina Cruz defendió a su novio a capa y espada. La presentadora de Día a Día, de Caracol Televisión, respondió uno a uno los mensajes negativos que recibió en sus redes cuando publicó fotos al lado del piloto Jamil Farah, con quien disfruta de una relación sentimental.

“Otro mantenido más… Muy de buenas”, escribió una usuaria. Este comentario despertó la furia de Carolina, quien no acostumbra a responder a este tipo de ataques: “La que puede, puede. Menos mal que es con mi plata y no con la tuya”, respondió la vallecaucana.

Esto debido a que fue la exreina que compartió su felicidad en Instagram, publicando una galería de fotos para felicitar en su cumpleaños al hombre con el que está compartiendo su vida. Las imágenes en las que la exreina recopiló paseos, salidas a cenar y momentos especiales juntos no fueron bien recibidas por algunos de sus seguidores, algo que criticaron mientras recolecta dinero para su fundación, además de que otros acusaron a su pareja de ser un mantenido.