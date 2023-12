Laura Acuña reveló qué fue lo más difícil de grabar “La vuelta al mundo en 80 risas”

Entre la distancia, la comida y el dinero, las jornadas de grabación se llevaron el primer puesto de dificultad - crédito @la_chismosa_news/Instagram

Laura Acuña dejó de lado la presentación en La Voz Kids para unirse al grupo de humoristas que recorrieron diferentes países, contando sus experiencias y divirtiendo a los televidentes. En esta nueva edición de La vuelta al mundo en 80 risas, la también modelo contó algunos “detallitos” que se esconden detrás de las maratónicas grabaciones, tal y como le ocurrió a Carolina Cruz con Don Jediondo.

Te puede interesar: Laura Acuña y Jhovanoty tuvieron un enfrentamiento en un programa de televisión en el que trabajan juntos

La bumanguesa realizó una dinámica en sus redes sociales, en la que resolvió algunos interrogantes de sus seguidores en la popular caja de preguntas y respuestas. Allí, los curiosos internautas quisieron saber lo que ocurría detrás de cámaras, las distancias y si logró probar comida japonesa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Melina Ramírez no estará en La vuelta al mundo en 80 risas y reveló el motivo

De acuerdo con su respuesta, más allá de las complicaciones que se pudieron vivir durante el recorrido, fue lo emocionante de la experiencia al ser la primera vez que participaba en el formato de humor. Asimismo, aseguró que el reto fue recorrer los destinos, contar sus experiencias y ponerle el toque de picante, porque la mayoría de sus proyectos han sido al interior de un set de grabación.

Laura Acuña contó qué fue lo que más se le dificultó en su paso por Japón en la vuelta al mundo en 80 risas - crédito @lauraacunaayala/Instagram

“No sabía nada, no sabía cómo funcionaba. Trasnochamos mucho y no comimos casi, realmente no había tiempo porque las distancias dentro de Japón de un sitio a otro para hacer las notas eran muy largas”, agregó la bumanguesa.

Te puede interesar: “La vuelta al mundo en 80 risas”: Melina Ramírez reveló por qué salió este año del programa

Asimismo, recalcó que las grabaciones eran extensas, pues comenzaban a las 6:00 a. m. y terminaban a la media noche, por cerca de dos semanas. Otra de las experiencias que tuvieron en tierras niponas, fue que debieron quedarse un día más al perder el vuelo de conexión que tenían para su siguiente destino.

Así le fue a Carolina Cruz en el programa

Carolina Cruz también fue una de las elegidas para participar de La vuelta al mundo en 80 risas de Caracol Televisión, un programa en el que varias personalidades del país recorren el planeta realizando divertidas actividades. Incluso, Cruz dedicó una publicación en su cuenta de Instagram en la que no ocultó su felicidad por hacer parte del proyecto.

“Cuando me invitaron a ser parte de este proyecto divino de @caracoltv #LVAMEN80RISAS porque la linda @melinaramirez90 no podía no dudé ni un segundo en decir: SIIIIIIIII”

En uno de los viajes que tuvo que hacer Carolina Cruz junto a varios de sus compañeros de programa, entre los que se encontraba el humorista Don Jediondo, la presentadora y modelo conoció Bali, Indonesia, en el continente asiático, luego de 23 horas entre viajes y escalas en aeropuertos.

Carolina Cruz y el humorista Don Jediondo viajaron hasta Bali, Indonesia para la grabación del programa "La vuelta al mundo en 80 risas" - crédito carolinacruzosorio/Instagram

La exreina vallecaucana aseguró que se gozó el proyecto, ya que era una experiencia única de hacer parte de algo diferente a lo que ya había hecho, si tuvo algunos momentos de dificultad al estar lejos de su familia, en lo que respecta a sus hijos Salvador y Matías. Aceptó que lloró, pero eso la llenó de motivación para hacer un excelente trabajo y que su familia estuviera feliz por lo que estaba logrando.

La confesión la hizo a través de un estado en su cuenta de Instagram en el que dio detalles de lo que vivió en la isla del continente asiático: “Es la primera vez que me separaba tantos días de mis hijos, lloré, uff, pero sabía que estarían muy felices de ver el resultado del trabajo de mamá”.

Y es que a la presentadora es muy cercana a sus hijos, pues les ha dedicado varias publicaciones y estados en sus redes sociales en los que demuestra todo su amor y sus palabras de cariño para Matías y Salvador Palomeque Cruz: “Algo tuve que hacer muy bien en la vida para ganarme el PREMIO MAYOR, Gracias DIOSITO ❤️❤️🙌🏼🙌🏼👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦. Los Mejores Buenos Días De Mi Vida ☀️☀️”