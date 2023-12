Ernesto Samper respaldó la Paz Total de Gustavo Petro por disminución de la violencia en Colombia

El expresidente Ernesto Samper aseguró que espera que los acuerdos de cese al fuego firmados entre el Gobierno Petro y los grupos armados sean renovados - crédito Presidencia

La cuestionada política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, al parecer, ha ido funcionando: un desescalamiento de la violencia se está presentando en el país, según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Coordinadora Humanitaria. Con las cifras en mano, el expresidente Ernesto Samper Pizano indicó que el acuerdo de cese al fuego al que llegó el Gobierno nacional con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han sido efectivos para avanzar en la materia.

“La #PazTotal comienza a dar primeros sus resultados (sic) gracias a los acuerdos del cese al fuego pactado, —que ojalá sean renovados— disminuyeron algunas afectaciones humanitarias que golpean a la población civil en los territorios más golpeados por el conflicto armado”, escribió el exmandatario en X (antes Twitter).

El expresidente Ernesto Samper Pizano respaldó la política de paz total del mandatario Gustavo Petro, que desde muchos sectores han cuestionado por los problemas de orden público en el país - crédito @ernestosamperp/X

Aunque en la red social gran parte de los internautas negaron que la política esté funcionando, los datos de la JEP indican que en los primeros diez meses de 2023 hubo una reducción del 47% en los ataques perpetrados contra la fuerza pública en el país. Esto, en comparación con el mismo periodo de 2022. Además, se registró una disminución del 32% en cuanto a enfrentamientos entre autoridades y grupos armados.

La reducción más baja fue la de los ataques entre grupos al margen de la ley; fue solo del 2% con respecto a 2022 y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, y el ELN han sido los mayores protagonistas de estos enfrentamientos, con 33 contabilizados hasta el momento. Les siguen la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC), ambas disidencias de las Farc, con 23 encuentros armados.

A pesar de esto, el informe de la JEP asegura que se ha registrado un cumplimiento del cese al fuego en el 77% de los frentes del EMC. Por otro lado, la fuerza pública y el ELN han tenido solo un enfrentamiento durante el cese al fuego bilateral temporal.

El ELN ha protagonizado más de 30 enfrentamientos con el Clan del Golfo - crédito Christian Escobar Mora/EFE

Por su parte, el informe de la Coordinadora Humanitaria presenta cifras que evidencian una reducción del 34% en ataques a la población civil durante el segundo semestre de 2023, pues hubo 634 eventos violentos registrados en el primer semestre, mientras que en le segundo se reportaron 413. Además, casos en los que posiblemente hubo violaciones al cese al fuego fueron mayores en los primeros seis meses del año, con 436; en la segunda mitad de 2023 se han identificado 198.

No obstante, no en todos los departamentos del país se presentó un desescalamiento de la violencia. En Cauca, Caribe, Antioquia, Catatumbo y Arauca hubo, más bien, un aumento de las incursiones de grupos armados.

Ahora bien, aunque las cifras evidencian una mejora, el peligro persiste en los territorios y, de hecho, continúa generando estragos. De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), 179 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en Colombia en lo corrido de 2023, junto con 42 firmantes de paz. Además, ya se han perpetrado 90 masacres en todo el territorio nacional.

Más del 70% de la población de Juradó (Chocó) se encuentra confinada - crédito @FISCHETNICO/X

A todo esto se suman los desplazamientos forzados y situaciones de confinamiento que afectan a la población civil. La JEP indicó que el desplazamiento se redujo en un 46% en 2023 y el confinamiento, en un 51%, pero hay comunidades que todavía sufren estos flagelos y que claman por atención, ayuda y protección.

De hecho, en el trino del expresidente Ernesto Samper, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó alertó sobre la grave situación que se vive en el municipio de Juradó (Chocó), donde 137 personas han tenido que huir del territorio y más del 70% de la población permanece encerrada.