Epa Colombia confesó el motivo por el que rechazó la idea de tener gemelos: “A Karol le hubiera gustado”

| Foto original: Instagram @epa_colombia

A pesar de que 2023 no ha sido ajeno a las controversias para Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, se podría decir que las noticias alrededor suyo se han centrado más en su faceta como empresaria. De igual modo, la decisión de someterse a un procedimiento de inseminación artificial para quedar embarazada de su primera hija, ha captado la atención de los usuarios de redes sociales.

Aunque esto no ha impedido que ciertas personas le hayan cuestionado por no adoptar o no tener un papá a su lado, en líneas generales son más las muestras de apoyo y curiosidad por parte de sus seguidores. De hecho, no pasa un día sin que Epa Colombia revele distintos detalles del proceso de inseminación para quienes no están familiarizados, o relacionados con sus síntomas de mujer gestante. En ese sentido, ha relatado tanto lo bueno como lo malo de esta experiencia.

A menudo lo hace por medio de sus historias instantáneas poniendo en marcha dinámicas de preguntas y respuestas. Y fue justamente en una de esas sesiones que Barrera respondió una inquietud relacionada con su decisión de ser madre junto a su pareja Karol Samantha.

En sus historias de Instagram, la celebridad de redes sociales respondió a la duda de si no estaba interesada en tener más hijos, o inclusive si no habían valorado con Karol la posibilidad de tener gemelos. Al respecto, Daneidy admitió que a pesar de tener la oportunidad, decidió rechazarla:

“A Karol le hubiera gustado tanto, pero amiga, era la primera vez. Me dio muy duro, y si me dio duro con uno imagínate con dos. Pero bueno amiga, más adelante tengo otro y ya, así seguiditos pa’ que jueguen y para que molesten” manifestó la empresaria.

Daneidy también decidió mostrar su barriga de seis meses, dejando en evidencia lo mucho que ha crecido en las últimas semanas, luego de que hubiera usuarios que pusieran en duda su embarazo al señalar que no tenía una barriga muy pronunciada durante sus primeros meses. En la grabación, la mujer se mostró tranquila y feliz, asegurando que confía en el proceso y las recomendaciones médicas para que en 2024 pueda dar la bienvenida a su hija, que llevará el nombre de Dafne Samara.

La empresaria ya completó seis meses de gestación de la que será su primera hija - crédito @famososhastalaz/Instagram

Epa Colombia reveló que tendrá a su hija por cesárea

La influencer reveló semanas atrás en su cuenta personal de Instagram que ya tomó la decisión de que su bebé nazca por cesárea en la Clínica La Colina de Bogotá. La razón por la que tomó dicha decisión se debe a que nunca ha mantenido relaciones sexuales con un hombre. De igual modo, determinó que al sentirse cómoda únicamente con el profesional de la salud que llevó a cabo el procedimiento de inseminación, será él quien se encargue de las labores del parto:

“Amiga, les aseguro que haber encontrado a este doctor ha sido toda una bendición. Él me ha enseñado muchas cosas y me tiene toda la paciencia, por eso lo escogimos: para que me ayude en el proceso de bienvenida de Dafne Samara. Les aseguro que aparte de Karen no me gusta que nadie más me mire, solo confío en él”

En varias oportunidades, Barrera reconoció que la maternidad llegó acompañada de su deseo por madurar. Aseguró que buscará ser una mujer de la que su hija puede sentirse orgullosa. El mensaje parece haber quedado claro para una de sus mayores rivales en redes sociales, Yina Calderón, que señaló su intención de no seguir con las rencillas que mantuvieron durante los últimos años. “Estoy viendo ahora a quién atacar, yo creo va tocar agarrarla contra La Valdiri o Aida Victoria”, afirmó la huilense.