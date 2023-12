Cony Camelo criticó el traslado de Arturo Char a Barranquilla y armó tremenda polémica: “Es un acto de violencia contra el pueblo”

Cony Camelo habla del traslado de Char a Barranquilla - crédito redes sociales

Algunos artistas causaron polémica desde mediados de 2022 cuando se dieron las elecciones presidenciales en Colombia. Luego de apoyar el paro nacional, reaparecieron para darle su apoyo al mandatario actual, Gustavo Petro. Sin embargo, por la gestión del gobierno en relación con la cultura, muchos han salido a mostrar su cambio de opinión.

Otros, sin embargo, se han mantenido. Uno de estos casos es el de Cony Camelo. Ahora, la artista bogotana, presente en el reparto de producciones como Los Reyes, Plaza Sésamo, La niña o Lalas Spa reapareció en su cuenta de X para expresar su opinión en contra de políticos que tienen investigaciones en su contra.

La actriz de Los Reyes se quejó por poner a Char y Aida Merlano en el mismo recinto - crédito redes sociales

El caso que destacó la también humorista y presentadora fue el de Arturo Char, que fue trasladado de la cárcel de La Picota a una guarnición militar ubicada en el batallón del Ejército, en Barranquilla, QUE está a menos de 10 minutos de la casa del exsenador.

“Mientras no haya justicia para los de cuello blanco, nunca habrá paz. Esto es un acto delictivo”, indicó la celebridad en su perfil oficial, obteniendo todo tipo de reacciones. Poco tiempo después retuiteó otros mensajes relacionados con la noticia en cuestión.

Cony Camelo se refirió al caso de Arturo Char - crédito @conycamelo/X

Uno de esos fue el de un usuario identificado como Felipe Pineda Ruiz, quien a su vez destacó que Char iría al mismo lugar en el que está recluido Aida Merlano, una de las testigos clave en el caso contra el clan barranquillero.

“Increíble: la testigo principal en contra de Arturo Char es Aida Merlano y van a ubicarlo, a Char, a menos de 15 metros de ella en una guarnición militar en Barranquilla. Definitivamente siguen manejando a Colombia como si fuera una finca”, comentó el internauta.

Otro de los mensajes que reposteó es uno de La W Radio en el que se cita al abogado de la excongresista, Miguel Ángel del Río, aseverando: “No entendemos el afán de la magistrada Cristina Lombana por tomar una decisión hoy, ¿por qué no hacer una investigación rigorosa de lo que está pasando?”.

Asimismo, colgó las palabras publicadas por el letrado en su propio muro: “Cuál es la razón para que Arturo Char no sea trasladado a un establecimiento carcelario ordinario? Cuál es el privilegio que tiene el señor que sólo puede estar en una guarnición militar? Se llama poder político y llegó hasta la Corte”.

El exsenador Arturo Char ya no estará en La Picota sino en el batallón del Ejército, en Barranquilla - crédito Senado de la República

En su perfil de X también se ven oleadas de trinos en apoyo a la comunidad palestina en medio de la guerra en Oriente Medio y otros en los que se ataca a administraciones anteriores, así como a las de otros países. “Los empujan del todo a la miseria de un tacazo, ¿y qué va a pasar con el que proteste? ¿Lo desaparecen?”, dijo Martín de Francisco sobre Javier Milei, presidente electo de Argentina en un tuit que Camelo compartió en su feed.

Por otro lado, desmintió los rumores que la vinculan al Estado diciendo que “hola a todos soy Cony Camelo, hago este vídeo para desmentir una información falsa que anda rondando por Twitter que dice que tengo contratos millonarios con el gobierno, es falso, no tengo contratos ni millonarios ni de 100 mil pesos ni 200 pesos. Jamás he recibido dinero por tuitear por postear o por opinar por nada, no lo recibiría tampoco”.

Además, agregó que “son tres cuentas en Twitter que en los últimos dos días han hecho esta súper mega noticia, los tres ya borraron la información, pero pues el daño ya está hecho miles de retuits, todos los insultos y las amenazas, así que porfa no sean incautos, no caigan y no sigan a estas cuentas mentirosas, que lo único que quieren es desprestigiarlo a uno y de pronto intentar que uno se calle y no siga dando su opinión, cosa que no va a pasar. Yo soy actriz, soy comunicadora social y es lo que de eso vivo de presentar eventos de escribir cosas y de actuar, así que bueno, gracias por la atención”.