Miguel Ángel López en Disney: le cayó la UCI para hacerle un control antidopaje en plenas vacaciones

El corredor colombiano fue sometido a una prueba antidoping durante sus vacaciones - crédito @team_medellin/Instagram

Miguel Ángel López sigue suspendido provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) debido a “una posible infracción de las normas antidopaje”, la cual fue notificada en julio. Hasta el momento, la entidad no ha emitido un nuevo pronunciamiento y el corredor boyacense permanece a la espera de conocer qué sucederá en el futuro. Sin embargo, mientras esto ocurre, el pedalista ha tenido que someterse a varios controles antidoping, incluso en los lugares menos pensados.

Te puede interesar: Miguel Ángel López: una prueba podría poner fin a su carrera deportiva y la decisión final llegaría pronto

El corredor de Pesca, Boyacá, fue en 2023 el ciclista con más victorias (20) en todo el mundo y su desempeño en la escuadra antioqueña quedó en evidencia en las competencias en las que estuvo presente, como fue el caso de la Vuelta a San Juan (campeón) y la Vuelta a Colombia, donde ganó nueve de las 10 fracciones que se disputaron. Desafortunadamente, la suspensión provisional lo llevó a concluir de manera estrepitosa su temporada.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Revelan conversaciones de Miguel Ángel López y el médico que confirmaría su doping para el Giro de Italia 2022

Recientemente, el mismo corredor del Team Medellín relató una situación inesperada que vivió durante sus vacaciones junto a su familia en el parque Walt Disney World en Orlando, Florida. Según comentó Superman López, hasta este lugar llegaron algunos miembros de la UCI para realizarle unas pruebas antidopaje, algo que lo tomó por sorpresa y por esta razón quiso compartir con sus fanáticos su versión de lo que había sucedido.

El ciclista colombiano relató lo sucedido durante sus vacaciones y pidió celeridad en su caso - crédito @miguelsuperlopez/Instagram

“Todo el mundo conoce la situación en la que estoy, la suspensión provisional que me tiene la UCI, ya lleva más de 15 meses y al día de hoy no sé absolutamente nada. Esta mañana me acaban de hacer un control antidoping, cerca donde estoy y me sorprende que lleguen hasta aquí. Sinceramente, no me da miedo hacer todos los controles que quieran, yo he colaborado, he hecho las cosas que ellos me han pedido, he colaborado con información y con los controles, que han sido muchos”, comentó el corredor colombiano.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos le prenden más fuego a la polémica con la ministra del Deporte: piden acelerar la moción de censura

El ciclista de 29 años de edad aseguró que cuando era ciclista tuvo que ser sometido a muchos controles antidoping, pero debido a su situación ha “pasado demasiado”, pero lo que lo sorprendió fue que llegaran hasta el lugar en el que se encontraba con su familia en Estados Unidos para hacerle el control.

“Yo creo que si se toman la molestia de venir hasta acá y hacerme controles, quiero que también se tomen esa molestia para que me solucionen el tema, me agilicen, me investiguen, lo que tenga que investigar y me den luz verde para hacer lo que a mí me encanta, lo que a mí me gusta”, dijo.

El colombiano fue suspendido provisionalmente por la UCI - crédito Comité Olímpico Colombiano

Miguel Ángel López fue enfático en mencionar que durante este tiempo, desde que se vio involucrado en la investigación de la Operación Ilex, no se ha escondido, ha colaborado con la información que han requerido y ha estado dispuesto a aclarar su situación.

“Yo no escondo nada, estoy limpio, he hecho miles de controles, me siguen haciendo y pueden hacer todos los que quieran, porque sinceramente no me da miedo, yo estoy limpio y no tengo nada que ver”, reiteró el corredor.

Hasta el momento, Miguel Ángel López no había hablado del caso y lo último que se supo fue lo que comentó en el comunicado que dio a conocer a la opinión pública tras su suspensión provisional y en el que manifestó: “Utilizaré todos los medios legales a mi alcance para limpiar mi nombre, y que solicitaré, de manera inmediata, que se alce la suspensión cautelar acordada, pues entiendo completamente desproporcionada la misma, teniendo en cuenta, además, que los hechos por los que se me ha suspendido cautelarmente son hechos públicos, conocidos desde hace más de 9 meses, sin que se haya explicado o razonado en ningún momento la necesidad, procedencia y urgencia de dicha medida”.