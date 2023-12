Gustavo Petro acusó a los congresistas que hundieron la regulación del cannabis de tener “nexos con el paramilitarismo narcotraficante”

El presidente arremetió nuevamente en contra de los congresistas que hundieron el proyecto de acto legislativo para legalizar el cannabis de uso adulto - crédito John Paz/Colprensa

El presidente Gustavo Petro insiste en atacar a los senadores que promovieron el archivo del proyecto de acto legislativo que buscaba legalizar la venta de cannabis para uso adulto en Colombia. Según el mandatario, mantener el negocio en la ilegalidad beneficia a los narcotraficantes.

El jefe de Estado aseguró que “quienes ilegalizan reciben sobornos” luego de que la plenaria del Senado de la República aprobara una proposición de archivo del proyecto que buscaba modificar la Constitución para eliminar la prohibición para la distribución de marihuana recreativa.

Ese mensaje fue condenado por el presidente del Senado, Iván Name Vásquez, quien le exigió respeto al mandatario por el poder Legislativo. Aunque el primer mensaje del jefe de Estado había sido indeterminado, para el senador de la Alianza Verde era una clara alusión al trámite del proyecto de cannabis.

El presidente Gustavo Petro reiteró sus ataques a quienes no apoyaron la aprobación del proyecto de cannabis en el Senado - crédito X

Ante el reclamo del jefe del Congreso, el presidente Petro reiteró su crítica a los congresistas que impidieron el avance de la iniciativa. En una publicación en su cuenta de la red social X, el mandatario señaló que quienes votaron por archivar el texto tendrían nexos con grupos dedicados al narcotráfico.

“Solo tienen que comparar la lista de senadores condenados por nexos con el paramilitarismo narcotraficante y quienes votaron por suspender la dosis personal y criminalizar a los consumidores. Encontraran que son los mismos; ¿por qué? Porque el narcotráfico solo gana en lo ilícito y no en lo lícito”, escribió el jefe de Estado.

Con 49 votos, la plenaria del Senado aprobó la proposición de archivo que fue impulsada por la senadora Karina Espinosa, del Partido Liberal, con el respaldo de otros congresistas de su bancada como Mauricio Gómez Amín, Alejandro Carlos Chacón, Juan Diego Echevarría y Juan Pablo Gallo.

La propuesta por archivar el proyecto también fue apoyada por algunos senadores de Cambio Radical, salvo David Luna y Carlos Fernando Motoa; el Centro Democrático, el Partido de La U, el Partido Conservador, junto a las bancadas cristianas de Mira y Justa Libres.

Si bien hay varios congresistas cuestionados por vínculos familiares y políticos con condenados por la parapolítica que no apoyaron el avance del proyecto de cannabis, no es cierto, como afirma el presidente, que haya congresistas condenados en el ejercicio del cargo. Es decir, sus cuestionamientos no han sido comprobados judicialmente.

“Es inadmisible este señalamiento indeterminado del Presidente de la República en evidente respuesta al trámite legislativo del proyecto de cannabis del día de ayer. Se volvió costumbre el irrespeto, así que nuevamente le exijo respeto por el Legislativo”, había dicho Name Vásquez respecto a los comentarios del jefe de Estado respecto a las votaciones.

Inicialmente, el presidente respondió a un mensaje del líder del Centro Democrático Álvaro Uribe que felicitó a los congresistas que impidieron el avance de la iniciativa para “legalizar el consumo recreativo de la marihuana”. Ante esa frase, Petro sostuvo que lo que se buscaba era reemplazar economías ilícitas.

El presidente Gustavo Petro sostiene que hay políticos que ayudan a mantener la ilicitud de las drogas para beneficiar a los narcos - crédito X

“Esto no es cierto. Vuelve y juega. La dosis personal de cannabis esta permitida en Colombia por decisión de la Corte Constitucional. De lo que se trataba es que la producción se legalice y Colombia pueda exportar cannabis a los países que ya la han legalizado. Quien pierde es Colombia que podría reemplazar así economías ilícitas. Quien gana es el narcotráfico que puede hacer crecer sus arcas de la muerte.. Hay políticos que ayudan a sostener la rentabilidad del narcotráfico”, señaló el mandatario.

El debate, que se ha presentado en más de cinco oportunidades en el Congreso, se centra en las acusaciones mutuas de quienes lo apoyan y quienes están en contra, de apoyar el narcotráfico. Por un lado señalan que el prohibicionismo no ha logrado disminuir las rentas criminales ni atender a los consumidores, mientras por el otro sostienen que regular su consumo beneficiará a los actuales distribuidores.