Cambió la cancha por la cocina: periodista que cubre a Santa Fe ahora vende postres por redes sociales

Theo González Castaño, que cubre el día a día del club bogotano, dio a conocer su emprendimiento a través de sus redes sociales- crédito Camila Díaz/Colprensa, @Theo_Gonzalez/ X

Independiente Santa Fe cerró uno de los años más oscuros de los últimos años. El club cardenal, uno de los más tradicionales del fútbol colombiano, no logró clasificarse a ninguna de las fases finales de los dos semestres de 2023, con lo que culminó una de sus peores participaciones en las más recientes campañas.

Este rendimiento causó que el conjunto bogotano no pueda participar de algún torneo internacional en 2024 y resigne así la posibilidad de recibir algún ingreso económico extra, en medio de la compleja situación económica que estaría atravesando el equipo desde hace varios años.

Ante esta problemática, la hinchada santafereña aguarda por una campaña en el próximo año en la que puedan retornar a los próximos lugares. Sin embargo, a pesar de que el elenco santafereño ha confirmado 17 salidas de cara a la temporada entrante, las directivas del conjunto bogotano no han anunciado oficialmente el primer refuerzo, lo que ahondó aún más la preocupación de sus seguidores.

Perjudicó a todos por igual

No obstante, la situación de los rojos no estaría “afectando” solamente a sus fanáticos. Al parecer, los periodistas que cubren el día a día del equipo que supo ser campeón de la Copa Sudamericana en el 2015 estarían recurriendo a múltiples alternativas con el fin de mantenerse activos en medio del último mes del año, en el que el equipo presidido por Eduardo Méndez no tuvo participación alguna.

Muestra de ello es una de las últimas publicaciones del periodista de ESPN Theo González Castaño, reconocido por acompañar a los capitalinos en medio de sus participaciones a nivel nacional e internacional. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el comunicador aprovechó la ausencia de noticias sobre Independiente Santa Fe para dar a conocer un emprendimiento de postres que está llevando a cabo en medio de las fiestas de fin de año.

De hecho, a modo de promocionar su negocio, Theo González recalcó que en el conjunto bogotano “no hay fichajes ni rumores” de cara a la próxima temporada, pero él sí tiene postres para ofrecer.

“¡No hay fichajes ni rumores, pero si tenemos los mejores cupcakes del mundo! Presentamos las anchetas navideñas de Ricuras Tradicionales con nuestros cupcakes sin gluten y sin grasas saturadas”

Ante ausencia de fichajes en Santa Fe, periodista dio a conocer su emprendimiento de postres- crédito @Theo_Gonzalez/ X

Y es que el último partido de Independiente Santa Fe en el campeonato colombiano se registró el 7 de noviembre de 2023. En aquella oportunidad, ya con más de medio plantel en medio de sus vacaciones en medio de una polémica decisión de la directiva, el técnico uruguayo Pablo Peirano —que dirigirá a los bogotanos en 2024— comandó una diezmada nómina que cayó 0-1 ante Once Caldas, que salió victorioso del estadio El Campín con tanto del delantero Dayro Moreno.

Con este resultado culminó la participación de los cardenales en la última Liga Betplay, en la que se posicionaron en la casilla 13 con 24 puntos, conseguidos en 20 partidos disputados.

Harold Rivera confirmó su salida de Independiente Santa Fe

Pese a lo que publicó el periodista González, es válido resaltar que en la tarde del 13 de diciembre de 2023 se confirmó una nueva salida en las arcas santafereñas. Se trata la del volante Harold Rivera, hijo del exdirector técnico cardenal Harold Rivera Roa, que indicó en sus redes sociales su adiós del conjunto bogotano para la próxima temporada.

“Quiero expresar mi agradecimiento por este segundo ciclo que termina con el equipo que me ha dado la oportunidad de desarrollarme como profesional. Al Presidente, al área administrativa, al staff, a los compañeros e hinchada que hicieron parte de este proceso, muchas gracias. Me despido del club que me vio nacer como futbolista y que en esta segunda etapa me ha dado el privilegio de disfrutar, conocer personas maravillosas, crecer y de proyectar mi futuro.Estoy seguro que nos volveremos a ver…”

Harold Rivera confirmó su salida de Independiente Santa Fe- crédito @haroldriverach/ Instagram

El centrocampista había llegado al club bogotano en 2021 y sumó 60 partidos con el León. De igual forma, Rivera se va del club con un saldo de dos anotaciones y tres asistencias.